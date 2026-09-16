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    Trump acusa a Brasil de “fallar” en el combate contra grupos criminales PCC y Comando Vermelho y exige “medidas enérgicas”

    Las críticas aparecen en un documento enviado por la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos el martes.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Miembros del Primeiro Comando da Capital (PCC) durante una protesta en una prisión.

    La administración de Donald Trump afirmó que Brasil “falló en enfrentar” al PCC (Primeiro Comando da Capital) y al CV (Comando Vermelho) y dijo que los dos poderosos grupos criminales transformaron el país en un centro neurálgico para el flujo mundial de cocaína, según informó este miércoles el diario Folha de Sao Paulo.

    Las críticas aparecen en un documento enviado por la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos el martes. En el informe, la administración Trump identifica a los países considerados principales productores de narcóticos o rutas importantes de narcotráfico y evalúa los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en la lucha contra las drogas.

    El documento es un requisito legal y debe presentarse anualmente al Congreso, explicó el diario paulista. El gobierno estadounidense afirma que la inclusión de un país en la lista no implica necesariamente una evaluación negativa de los esfuerzos de su gobierno, ya que la clasificación también tiene en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos.

    En la lista de este año, Washington clasificó a 23 países como importantes productores o rutas de tránsito de drogas, entre ellos México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil no figura en esta lista.

    Operación contra el Comando Vermelho.

    El presidente estadounidense también señaló a cuatro países -Afganistán, Bolivia, Myanmar y Colombia- como gobiernos que no han realizado esfuerzos suficientes para cumplir con sus compromisos en la lucha contra las drogas en los últimos 12 meses. Brasil tampoco está en esta categoría.

    A pesar de no incluir al país en ninguna de estas dos clasificaciones formales, Trump reservó una sección específica de la determinación para criticar directamente al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. “Mientras que muchos gobiernos del hemisferio occidental (término que en EE UU. suele referirse a las Américas) están tomando medidas valientes para reducir el flujo de drogas y erradicar los cárteles, el gobierno brasileño no ha logrado enfrentar” al PCC y al Comando Vermelho, afirma el texto.

    “Estas organizaciones terroristas brasileñas representan una amenaza creciente para la paz y la seguridad en todo el mundo, y el gobierno brasileño necesita urgentemente tomar medidas enérgicas para enfrentarlas y derrotarlas antes de que se extiendan y crezcan”, agrega, según consigna el diario O Globo.

    La mención de Brasil, señala Folha, supone un cambio con respecto al informe del año pasado, en el que no se citaba al país. En 2025, la Casa Blanca centró sus críticas en países como México, China, Colombia y Venezuela, y abordó de forma más general el uso de designaciones de terrorismo y sanciones contra carteles y otras organizaciones criminales transnacionales.

    Estados Unidos eliminó a Venezuela de su lista de países que han “demostrado fracaso” en la lucha contra el narcotráfico durante el último año, lo que representa un respaldo al gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina y no electa del país. “Gracias al arresto y la destitución del ilegítimo exdictador y narcotraficante Nicolás Maduro por parte de mi administración, ya estamos viendo los resultados de una mayor cooperación con el gobierno interino del país contra los cárteles”, escribió Trump en el documento, citando también la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren Aragua, como uno de los resultados de esta cooperación.

    A pesar de haber sido eliminada de la lista, Venezuela sigue figurando entre los 23 países con mayor tráfico o producción de drogas en el mundo. Trump afirmó que espera un “progreso continuo y tangible” del gobierno interino venezolano en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y la interrupción del narcotráfico hacia Estados Unidos.

    Más sobre:EE.UU.BrasilTrumpLulagrupos criminalesPrimeiro Comando da CapitalPCCComando VermelhoCVVenezuelaMundo

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