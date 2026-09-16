SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    La familia decidió llamarla Sunny para “que encajara con su personalidad alegre”. “La echaremos muchísimo de menos, y nos imaginamos que ahora está con su hermano mayor, cuidando de él”, escribió Obama en alusión a Bo, quien murió en 2021, después de más de una década junto a la familia.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Barack Obama junto a su perra Sunny.

    Aseguran que Barack Obama la adoptó siguiendo el célebre consejo de Harry S. Truman: “Si quieres un amigo en Washington, cómprate un perro”. Sunny, la perra de agua portugués que acompañó al expresidente de Estados Unidos, a su esposa Michelle y a sus hijas, Malia y Sasha, ha muerto a los 13 años. El propio exmandatario anunció la noticia este miércoles con un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

    “Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia. Sunny era una fuerza de la naturaleza, atlética y llena de energía. Amaba a nuestras hijas, incluso cuando la molestaban mientras dormía la siesta. Prefería a las personas antes que a los perros, bebía agua de forma ruidosa y descontrolada y, a pesar de su raza, odiaba mojarse. Pero para nuestra familia, era prácticamente perfecta. Fue siempre leal, cariñosa, vivaz y hermosa. La echaremos mucho de menos”, reza el comunicado.

    La publicación fue compartida nuevamente por su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, y ​​había sido vista en X más de dos millones de veces en las tres horas siguientes a su difusión, destacó la cadena CBS News. También compartieron una publicación en Facebook con varias fotos -incluida una con el Papa Francisco- que generó cientos de miles de reacciones.

    Sunny nació en junio de 2012 en Michigan, pero se unió a la familia Obama en la Casa Blanca en agosto de 2013, cuando Barack Obama afrontaba su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Fue adquirida a través de un criador y, al anunciar su llegada, la familia realizó una donación a la Washington Humane Society.

    La familia decidió llamarla Sunny para “que encajara con su personalidad alegre”. Las hijas de Obama, Sasha y Malia -que tenían 12 y 14 años cuando la perra se unió a la familia-, también tenían una relación cercana con Sunny, dijo Obama.

    Desde entonces compartió protagonismo con Bo, el otro perro de la familia, y se acostumbró a una vida poco habitual para una mascota entre los jardines, estancias y actos de la residencia presidencial.

    “Adoptamos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros -incluido nuestro primer perro, Bo- nos enamoramos de ella al instante”, recordó el expresidente demócrata al comunicar su fallecimiento. “La echaremos muchísimo de menos, y nos imaginamos que ahora está con su hermano mayor, cuidando de él”, escribió Obama en alusión a Bo, quien murió en 2021, después de más de una década junto a la familia.

    Sunny aterrizó en Washington cuatro años después que Bo, el primer perro de los Obama, que se había incorporado a la familia en 2009. Su llegada convirtió a ambos perros de agua portugueses en inseparables compañeros y en una imagen habitual de la residencia presidencial, donde aparecieron en fotografías oficiales, celebraciones y distintos actos públicos. “Ella protegía ferozmente a Bo, pues percibía -con razón- que él no siempre estaba tan alerta y atento como ella”, dijo Obama.

    “También nos costaba seguirle el ritmo, pues Sunny era una fuerza de la naturaleza”, dijo el 44º presidente en su homenaje al miembro de cuatro patas de la familia. Obama recordó que la perra “saltaba los setos del Jardín Sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera”.

    Sunny acompañó así a Malia y Sasha durante buena parte de su crecimiento y permaneció junto a los Obama una vez terminada su etapa en la Casa Blanca. También sobrevivió a Bo, que murió en mayo de 2021 después de padecer cáncer y cuya pérdida llevó entonces a la familia a despedirse públicamente de quien había sido su primera mascota durante los años de presidencia.

    Bo y Sunny solían hacer apariciones en la Casa Blanca durante actos públicos y ocupaban un lugar destacado en la tarjeta navideña anual de la familia. La e primera dama Michelle Obama comentó en 2015 que ambos perros eran tan populares que contaban con sus propias agendas oficiales en la Casa Blanca.

    “Todo el mundo quiere verlos y sacarles fotos”, dijo Michelle Obama en aquel entonces. “Recibo un memorando a principios de mes con una solicitud sobre sus agendas, y tengo que aprobar sus apariciones”, comentó.

    Aunque numerosos presidentes estadounidenses han convivido con perros como animales de compañía, Donald Trump no tuvo ninguna mascota durante su estancia en la Casa Blanca, destaca el diario El Mundo.

    La tradición de las mascotas presidenciales, señala el medio español, deja anécdotas célebres: desde Millie, la springer spaniel inglesa de George H.W. Bush que llegó a “escribir” el superventas “El libro de Millie”, hasta Buddy, el labrador chocolate de Bill Clinton que acompañó a la familia en pleno escándalo con Monica Lewinsky.

    Otros canes alcanzaron la era digital, como Barney, el terrier escocés de George W. Bush, quien tuvo web propia y protagonizó los videos de la serie “Barneycam” con una cámara al cuello, mientras que Lyndon B. Johnson desató la indignación de los defensores de los animales al alzar a su beagle, Him, tirándole de las orejas ante la prensa.

    Más sobre:ObamaSunnyMichelle ObamaSashaMaliaBoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Te Deum Ecuménico: Chomali pide “grandes acuerdos” a la clase política y califica la corrupción como “el mal de todos los males”

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    PDI detiene a imputado por homicidio de hombre de 29 años tras altercado en Peñalolén

    Imputada por parricidio frustrado en Alto Hospicio queda en prisión preventiva

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Lo más leído

    1.
    Despidos masivos en residencia presidencial argentina: Milei reemplazó al personal civil por militares

    Despidos masivos en residencia presidencial argentina: Milei reemplazó al personal civil por militares

    2.
    La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EE.UU.

    La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EE.UU.

    3.
    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    4.
    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    5.
    China y Rusia vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía reimponer sanciones a Irán

    China y Rusia vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía reimponer sanciones a Irán

    6.
    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carrera por la Secretaría General de la ONU sigue sin aspirante de consenso y aumenta presión sobre Bachelet
    Chile

    Carrera por la Secretaría General de la ONU sigue sin aspirante de consenso y aumenta presión sobre Bachelet

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Te Deum Ecuménico: Chomali pide “grandes acuerdos” a la clase política y califica la corrupción como “el mal de todos los males”

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo
    Negocios

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship
    El Deportivo

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    El remo tiene otra jornada llena de medallas en los Juegos Suramericanos con las Abraham y las hermanas Hostetter en lo más alto

    “Abucheos, miedo y sufrimiento”: Brasil advierte del “susto” del Flamengo para llegar a semifinales de la Libertadores

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa
    Mundo

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Bomberos de Quito logran controlar siete de nueve incendios forestales registrados en la ciudad

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero