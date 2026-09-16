Andree Buc gana el oro en el triatlón y el Team Chile se sube al primer lugar en esgrima femenino

Andree Buc y Mateo Mendoza celebran su 1-2 en el Triatlón de los Odesur. Foto: Óscar Muñoz Badilla.

El triatlón le dio dos nuevas medallas al Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Andree Buc se colgó la presea de oro y Mateo Mendoza logró la de plata, luego de coronar una gran carrera.

El vencedor logró un tiempo de 54′30″, luego de una competencia en la que siempre se mantuvo en las primeras posiciones y en la etapa del trote dio el zarpazo hacia la cima.

Por su parte, Mendoza también tuvo su mejor desempeño en el tramo pedestre, pues saltó del quinto al segundo puesto, cerrando de gran manera su participación, a 22 segundos de Buc. Mientras que, el otro chileno en competencia, Diego Moya, finalizó en el quinto puesto, a 38″ del oro.

“Estoy muy feliz por la carrera, muy feliz por el trabajo en equipo. Logramos el 1 y 2 con Mateo y el quinto lugar para Diego. Así que muy feliz y muy emocionado por Chile”, declaró el vencedor de la prueba.

Por su parte, la entrenadora Ana María Lecumberri resaltó la táctica para enfrentar la carrera. “Muy contenta, se dio un poco la dinámica. Claro, en un minuto se llegó a pensar que podíamos hacer el 1-2-3, pero la verdad es que el nivel es muy competitivo y los chicos súper bien. Se hizo una estrategia para que Diego abriera, cosa que Buc, que es muy fuerte, saliera a buscar, a pillar, para romper el grupo. Y atrás Mateo tenía que aguantar y mantener. Así que bien, contentísima, dos medallas para el país... Ahora vamos el viernes a relevo a ver si peleamos el oro y la plata”, declaró.

En damas, en tanto, Rafaela Capó fue quinta, Dominga Jacome fue sexta y Daniela Moya terminó duodécima.

Florete dorado

En esgrima también hubo alegrías. Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez ganaron la medalla dorada en florete tras superar al cuarteto brasileño, por 45-33.

La tarde también entregó otras medallas al Team Chile. Así, por ejemplo, Héctor Flores se quedó con la medalla de bronce en el tiro skeet, mientras que los gimnastas Josué Armijo y Luciano Letelier obtuvieron el tercer lugar en salto y barra fija, respectivamente.