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    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    La adolescente de Coquimbo obtuvo la medalla de oro este martes con brillantes rutinas en los Odesur. Su historia en el patinaje comenzó a los siete años en el Parque Pedro de Valdivia, en la Cuarta Región. Los entrenamientos después del colegio y los viajes a Santiago han marcado su vínculo con este deporte.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Josefa Ramos, el talento de 15 años que brilla en patinaje artístico Oscar Munoz Badilla/COCH - Team

    El 15 de septiembre de 2026 será un día que Josefa Ramos guardará para siempre. Sentada junto a sus entrenadores luego de unas impecables rutinas de patinaje artístico, la adolescente de 15 años solo pudo llorar una vez que se comunicó que era la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Odesur 2026 que se realizan en Santa Fe, Argentina, a 1.345 kilómetros de su natal Coquimbo.

    Su desempeño fue espectacular. La suma de sus dos rutinas (larga y corta) obtuvo 165,93 puntos, casi 20 de diferencia con su más cercana perseguidora. Luego de los largos abrazos de contención que le dieron sus entrenadores, la joven encontró algunas palabras precisas para expresar su conformidad: “Estoy súper orgullosa de que todo lo que trabajé se haya mostrado”.

    Josefa Ramos, el talento de 15 años que brilla en patinaje artístico Oscar Munoz Badilla/COCH - Team

    Desde Coquimbo, Jaime Ramos, padre de la destacada deportista, atiende el llamado de El Deportivo para repasar la medalla conseguida por su hija. “Su emoción es porque logró lo que iba a hacer, que era al menos sacar un podio. Sinceramente, ella ya había competido con todas las patinadoras que estaban ahí, las conocía a todas. Y ya les había ganado a todas. En su mente ya estaba que era posible ganar el podio, ganar el oro. Está contenta, porque trabajó harto para esto. Yo sabía que iba a ganar, pero no hay que presionarla. ¿Cuál es su secreto? Josefa es mucha disciplina, es como una hormiguita: trabaja y mejora día a día en silencio. Hay muchas cosas que ella deja de hacer por el patinaje, porque todo esto es súper grande”, advierte, de entrada.

    Hoy es una de las atletas más pequeñas en la delegación del Team Chile en tierras transandinas. Sin embargo, colgarse una presea dorada es algo a lo que esta deportista en edad escolar ya se acostumbró hace rato. Por ejemplo, en 2025, fue la representante chilena más joven que consiguió una medalla en los Juegos Panamericanos Junior. Además, hace unos meses sumó roce internacional y una medalla de bronce en la categoría Junior Freeskating Ladies en la final de la Copa del Mundo en Italia, donde debió enfrentar a rivales de hasta 18 años.

    “Yo digo que disfrute lo que hace. Ella es súper disciplinada, con la comida, con los pesos, con todo. Poco carbohidrato, harta proteína. Si ella está pesada, no puede hacer esos saltos. Hay mucha preparación física y mental. Ella está siendo apoyada por el IND”, agrega su padre.

    Del Parque Pedro de Valdivia en La Serena a lo más alto del continente

    Karen Mondaca, madre de Josefa, contó a El Deportivo en julio de este año cómo fue uno de los primeros acercamientos de su hija con este deporte. Cuando tenía siete años visitó la cancha de patinaje del Parque Pedro de Valdivia en la Región de Coquimbo. “Quedó maravillada al ver a un club entrenar”, sostuvo.

    La niña comenzó a practicar en patines, ayudada por su padre, hasta que conoció a José Luis Díaz, destacado expatinador que hoy se desempeña como entrenador en este deporte, quien se encontraba en una actividad en la Región de Coquimbo. Fue una persona clave para trabajar el talento de Josefa. “Ha sido el pilar estratégico fundamental de su carrera. Ha liderado su evolución técnica desde el principio y la ha guiado en los momentos de frustración”, reconoció Karen Mondaca.

    Foto: Gentileza de Karen Mondaca.

    Su padre agrega más datos a la historia. “Yo patinaba y ella tenía patines de juguete. Le pregunté si quería aprender y la llevaba a estacionamientos o lugares así para que se deslizara. Después ella vio a unas chicas que practicaban patinaje artístico y las empezó a mirar. Después viendo a sus primas también se motivó”, apunta.

    “Empezó como todos, desde lo más abajo. Escuelitas, deporte federado, y ahí empezó a subir. Ahí empezó a viajar y a ganar”, señala Jaime Ramos.

    Como suele ocurrir con los deportistas en formación que son de regiones, sus rutinas son más exigentes que las del resto. Para poder prepararse con José Luis Díaz, quien vivía en Santiago, sus jornadas se dividían entre el colegio, entrenamientos diarios y un viaje de al menos una vez al mes a la capital.

    “Josefa entrena con José Luis Díaz, en Talagante. En estos meses se iba toda la semana a Santiago y se venía los fines de semana con su mamá y su hermano, que estudia en Santiago. Es un sacrificio familiar, pero vale la pena. Ella tiene beca Proddar y aquí también hay una beca en Coquimbo, que se llama Campeones para Coquimbo, que la ayudan con dinero. Eso se paga como dos veces al año, en el que uno rinde viajes o gastos con boletas. Todo ayuda”, cierra el padre de Josefa.

    Más sobre:PolideportivoLa Tercera PMJosefa RamosJuegos OdesurJuegos SudamericanosPatinaje artístico

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