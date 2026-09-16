CEO de Antofagasta Minerals: “Hemos vivido en un entorno de gran desconfianza hacia las empresas privadas, y eso está cambiando”

“Las perspectivas para el cobre son muy favorables”, dijo Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals, en el ChileDay durante la mañana de este miércoles.

El debate ocurre cuando el metal está enfrentando importantes restricciones de oferta, con una producción en Chile, el líder mundial del cobre, que no ha aumentado en décadas, mientras la demanda solo crece con la llegada de las energías renovables y los data centers para inteligencia artificial. El ejecutivo analizó la evolución de la demanda de cobre.

“Últimamente, se están sumando nuevas tecnologías. El cobre es necesario para los centros de datos y para alimentar la inteligencia artificial. Por lo tanto, nos encontramos en una posición única desde el punto de vista de la demanda, ya que existen elementos y niveles de demanda que se suman a los que ya tenemos. Se prevé que las necesidades de cobre probablemente aumenten”.

El CEO del brazo minero del grupo Luksic dijo que para 2040 el mundo necesitará una producción adicional de 10 millones de toneladas de cobre al año. “Si consideramos las reservas de cobre, en el caso de la Cuenca Andina, es decir, los países que se encuentran en la confluencia de Chile, Perú y Argentina, probablemente tengamos el potencial de suministrar casi el 40 o 50% de ese cobre. Chile está en una posición muy privilegiada porque es el principal productor y lo ha sido durante muchos años”, apuntó.

Destacó que la clave está en la geología, fomentar la exploración y monetizar esos recursos, pero también la certeza jurídica. “Es un aspecto muy importante de la certeza institucional que requiere la minería, ya que los plazos para recuperar el capital son considerables. Creo que Chile se ha considerado, en general, una jurisdicción muy estable, y eso debe continuar”. Y remarcó directamente la Ley de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast.

“Los cambios introducidos en torno a la nueva Ley de Reconstrucción en materia de variabilidad son muy importantes para brindar estabilidad y certeza fiscal, algo fundamental para el futuro. Otro elemento es la confianza en el sector privado. Hemos vivido en un entorno de gran desconfianza hacia las empresas privadas, y creo que eso está cambiando. Tenemos un entorno que deposita mayor confianza en el sector privado”.

US$7.000 millones en proyectos actuales

El ejecutivo también se refirió a la inversión que están desembolsando en la compañía. “Necesitamos estabilidad en las normas, contamos con la geología adecuada y solo necesitamos permitir que el sector privado demuestre su capacidad de crecimiento. En el caso de Antofagasta, estamos invirtiendo alrededor de US$ 7 mil millones en proyectos que estamos construyendo actualmente”.

Dichas iniciativas ya tienen una financiación completa y se encuentran en construcción. “Estamos construyendo una nueva planta concentradora, una segunda planta concentradora en Centinela, en la Región de Antofagasta. Estamos ampliando la planta desalinizadora de Los Pelambres, duplicando su capacidad a 800 litros por segundo, y también estamos construyendo un sistema de agua para Zaldívar, lo que nos permitirá extender su vida útil hasta 2050”.

“Estamos implementando un programa de inversión muy importante. Nuestras principales inversiones se centrarán en la puesta en marcha el próximo año, y prevemos un aumento de la producción de aproximadamente un 30% una vez finalizadas”, señaló.

Metas de producción de cobre

Un debate que ronda en la industria minera nacional es cómo se podría llegar a una producción de 6 millones de toneladas de cobre. Arriagada ve diferentes opciones que conducen a esa meta. “Una fuente son las expansiones en terrenos industriales abandonados. Tenemos la ventaja de que muchas de las minas que operan actualmente cuentan con recursos que pueden expandirse a partir de su superficie actual”.

“Gran parte de lo que estamos haciendo consiste precisamente en desarrollar esos recursos con el tiempo”.

La otra opción, dijo, es la exploración desde cero e iniciar una mina desde sus primeras etapas. “Chile, Perú y Argentina tienen el potencial de impulsar la exploración, especialmente en el caso de Chile, mediante algunos de los mecanismos que se han mencionado aquí para simplificar los permisos y permitir que el mercado de capitales financie capital inicial o capital de riesgo de manera más eficiente, por ejemplo, en Canadá”.

También destacó las alianzas que ha tenido el sector minero este último tiempo. “Recursos que están muy cerca unos de otros y que también podrían ser una fuente para acelerar el desarrollo y acelerar cómo llevamos el cobre al mercado es algo que debe analizarse hoy, en línea también con la capacidad de compartir infraestructura”.

“En la medida en que podamos hacer más de eso, creo que también es una forma poderosa de aumentar la producción”, concluyó.