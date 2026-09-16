SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF da cuenta de las empresas que aseguran más autos en Chile y los tiempos de entrega luego de un siniestro

    Desde el 2018, BCI Seguros se mantiene como la firma que tiene más números de vehículos asegurados y su mayor nivel desde el segundo semestre del 2023.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Vásquez R.

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó los resultados sobre los tiempos promedio de reparación de vehículos asegurados siniestrados y también dio cuenta de quién es quién en dicho mercado.

    Según informó la CMF, en el primer semestre de este año, el número de vehículos asegurados llegó a 2.284.212 unidades, su nivel más alto desde el registro que data del segundo semestre del 2018.

    Del total, BCI Seguros tiene 709.543 vehículos asegurados, un 31,06% del total. La cifra representa su mayor nivel desde el segundo semestre del 2023; en aquella fecha, 711.016 de 2.192.732 vehículos asegurados tenían contrato de la filial de BCI y representaba un 32,43% del total.

    En segundo lugar está HDI Seguros con 561.730 vehículos asegurados, un 25,61% del total, su mayor nivel desde el primer semestre del 2025 (569.734). La firma a finales de 2024 concretó la fusión con Liberty Compañía de Seguros Generales y, antes de esta unión, ambas firmas compartían el segundo y tercer lugar en base al número de vehículos asegurados.

    En tanto, en tercer y cuarto lugar, se ubican Sura con 187.697 unidades, su mayor nivel desde el segundo semestre del 2022 (191.025) y Zurich Chile (180.746), su mayor nivel desde la medición que mide desde el segundo semestre del 2018.

    El listado de participación según el número de vehículos asegurados sigue con Consorcio (146.266), Reale (110.089), FID (90.176), Zenit (77.588), Mapfre (68.849), Renta Nacional (65.103), BNP (52.214) y cierra Porvenir (9.960).

    Tiempos de respuesta

    En total, entre enero y junio de 2026, el tiempo promedio entre la denuncia de un siniestro y la disponibilidad del vehículo para retiro por parte del asegurado fue de 51,6 días, que continúa con la tendencia a la baja iniciada en el año 2023.

    Por empresa, y en línea con su participación del total, BCI Seguros tuvo el número más alto de vehículos siniestrados durante el primer semestre de este año con 29.751 unidades, con un promedio de 51,4 días desde que se efectuó la denuncia hasta que el vehículo quedó disponible para retiro por parte del asegurado.

    El promedio más alto en la entrega del vehículo desde que se reportó el siniestro fue Zurich con un promedio de 53,6 días con 9.245 unidades afectadas durante el primer semestre y el más bajo es BNP con 45,9 promedio días y 1.776 unidades siniestradas.

    En tanto, por tipo de siniestro, en el caso de los leves, el promedio fue de 43,5 días, con HDI con un plazo promedio mayor de 45,7 días de entrega y la menor fue Porvenir (36,5 días).

    En el caso de los siniestros medianos, el promedio fue 53 días, con 57,8 días como máximo (Mapfre) y Reale en la parte más baja (47,4 días).

    Finalmente, para los siniestrados graves, el promedio de días desde que se reportó el siniestro y el vehículo quedó disponible fue de 67 días, con Zenit con el promedio más alto (70,5 días) y el más bajo fue BNP con 55,9 días.

    Más sobre:Mercados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Valor del suelo urbano en la Región Metropolitana ha aumentado hasta un 75% entre 2017 y 2025

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    2.
    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    3.
    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    4.
    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    5.
    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    6.
    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva
    Chile

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    “El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030
    Negocios

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h
    Tendencias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores

    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia
    Mundo

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia

    EE.UU.: Avión F-16 se estrella en Michigan y provoca una evacuación por derrame químico

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero