CMF da cuenta de las empresas que aseguran más autos en Chile y los tiempos de entrega luego de un siniestro

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó los resultados sobre los tiempos promedio de reparación de vehículos asegurados siniestrados y también dio cuenta de quién es quién en dicho mercado.

Según informó la CMF, en el primer semestre de este año, el número de vehículos asegurados llegó a 2.284.212 unidades, su nivel más alto desde el registro que data del segundo semestre del 2018.

Del total, BCI Seguros tiene 709.543 vehículos asegurados, un 31,06% del total. La cifra representa su mayor nivel desde el segundo semestre del 2023; en aquella fecha, 711.016 de 2.192.732 vehículos asegurados tenían contrato de la filial de BCI y representaba un 32,43% del total.

En segundo lugar está HDI Seguros con 561.730 vehículos asegurados, un 25,61% del total, su mayor nivel desde el primer semestre del 2025 (569.734). La firma a finales de 2024 concretó la fusión con Liberty Compañía de Seguros Generales y, antes de esta unión, ambas firmas compartían el segundo y tercer lugar en base al número de vehículos asegurados.

En tanto, en tercer y cuarto lugar, se ubican Sura con 187.697 unidades, su mayor nivel desde el segundo semestre del 2022 (191.025) y Zurich Chile (180.746), su mayor nivel desde la medición que mide desde el segundo semestre del 2018.

El listado de participación según el número de vehículos asegurados sigue con Consorcio (146.266), Reale (110.089), FID (90.176), Zenit (77.588), Mapfre (68.849), Renta Nacional (65.103), BNP (52.214) y cierra Porvenir (9.960).

Tiempos de respuesta

En total, entre enero y junio de 2026, el tiempo promedio entre la denuncia de un siniestro y la disponibilidad del vehículo para retiro por parte del asegurado fue de 51,6 días, que continúa con la tendencia a la baja iniciada en el año 2023.

Por empresa, y en línea con su participación del total, BCI Seguros tuvo el número más alto de vehículos siniestrados durante el primer semestre de este año con 29.751 unidades, con un promedio de 51,4 días desde que se efectuó la denuncia hasta que el vehículo quedó disponible para retiro por parte del asegurado.

El promedio más alto en la entrega del vehículo desde que se reportó el siniestro fue Zurich con un promedio de 53,6 días con 9.245 unidades afectadas durante el primer semestre y el más bajo es BNP con 45,9 promedio días y 1.776 unidades siniestradas.

En tanto, por tipo de siniestro, en el caso de los leves, el promedio fue de 43,5 días, con HDI con un plazo promedio mayor de 45,7 días de entrega y la menor fue Porvenir (36,5 días).

En el caso de los siniestros medianos, el promedio fue 53 días, con 57,8 días como máximo (Mapfre) y Reale en la parte más baja (47,4 días).

Finalmente, para los siniestrados graves, el promedio de días desde que se reportó el siniestro y el vehículo quedó disponible fue de 67 días, con Zenit con el promedio más alto (70,5 días) y el más bajo fue BNP con 55,9 días.