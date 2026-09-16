El Banco Central solo vio como opción mantener la Tasa de Política Monetaria en la última reunión

En su reunión del 8 de septiembre, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) y los consejeros del ente emisor solo vieron ese escenario como posibilidad.

Según informó el Banco Central en su minuta dada a conocer este miércoles, el ente emisor dijo que “hubo acuerdo en que la opción de mantener la TPM era claramente dominante en esta reunión”.

“Dicha alternativa era coherente con el análisis y el escenario central del Ipom de septiembre y se encontraba ampliamente incorporada en la evaluación del mercado, en parte como resultado de la propia comunicación del Consejo”, agregó la instancia tras mantener la TPM.

Este mes el Banco Central mantuvo la TPM en 4,50%, nivel al que bajó este enero y mantiene hasta la fecha. Según los últimos sondeos de expectativas del mismo Banco Central, no se esperan cambios en la TMP en el corto plazo.

“Todos los consejeros coincidieron en que, pese a la incertidumbre que rodeaba al escenario, la dinámica inflacionaria evolucionaba de acuerdo con lo previsto, se mantenía la proyección de que la inflación convergería a 3% en el segundo trimestre del próximo año y que las expectativas de inflación a dos años permanecían ancladas en la meta”, dijo también el Banco Central.

Actualmente, la inflación en doce meses está en 4,1%, según reportó el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a agosto.

Sobre su análisis del contexto económico, en línea con lo que planteó en el último Informe de Política Monetaria de septiembre (Ipom), el consejo del Banco Central comentó que “hubo coincidencia entre los consejeros en que el escenario macroeconómico seguía sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual”.

“Por una parte, persistían los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente, que incluso se habían intensificado en lo más reciente. Por otra, si bien el escenario central contemplaba que la economía local retomaría impulso hacia 2027, no podía descartarse que la debilidad observada fuese más persistente que lo previsto”, agregó el Banco Central en una minuta.

De cara al futuro de la TPM, el Banco Central comentó que “todos los consejeros hicieron presente la necesidad de seguir evaluando escenarios alternativos que pudieran requerir ajustes en la orientación de la política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación a la meta”.