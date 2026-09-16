SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Banco Central solo vio como opción mantener la Tasa de Política Monetaria en la última reunión

    “Dicha alternativa era coherente con el análisis y el escenario central del Ipom de septiembre y se encontraba ampliamente incorporada en la evaluación del mercado”, dijo el Banco Central en la minuta de la última reunión de política monetaria.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Dedvi Missene

    En su reunión del 8 de septiembre, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) y los consejeros del ente emisor solo vieron ese escenario como posibilidad.

    Según informó el Banco Central en su minuta dada a conocer este miércoles, el ente emisor dijo que “hubo acuerdo en que la opción de mantener la TPM era claramente dominante en esta reunión”.

    “Dicha alternativa era coherente con el análisis y el escenario central del Ipom de septiembre y se encontraba ampliamente incorporada en la evaluación del mercado, en parte como resultado de la propia comunicación del Consejo”, agregó la instancia tras mantener la TPM.

    Este mes el Banco Central mantuvo la TPM en 4,50%, nivel al que bajó este enero y mantiene hasta la fecha. Según los últimos sondeos de expectativas del mismo Banco Central, no se esperan cambios en la TMP en el corto plazo.

    “Todos los consejeros coincidieron en que, pese a la incertidumbre que rodeaba al escenario, la dinámica inflacionaria evolucionaba de acuerdo con lo previsto, se mantenía la proyección de que la inflación convergería a 3% en el segundo trimestre del próximo año y que las expectativas de inflación a dos años permanecían ancladas en la meta”, dijo también el Banco Central.

    Actualmente, la inflación en doce meses está en 4,1%, según reportó el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a agosto.

    Sobre su análisis del contexto económico, en línea con lo que planteó en el último Informe de Política Monetaria de septiembre (Ipom), el consejo del Banco Central comentó que “hubo coincidencia entre los consejeros en que el escenario macroeconómico seguía sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual”.

    “Por una parte, persistían los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente, que incluso se habían intensificado en lo más reciente. Por otra, si bien el escenario central contemplaba que la economía local retomaría impulso hacia 2027, no podía descartarse que la debilidad observada fuese más persistente que lo previsto”, agregó el Banco Central en una minuta.

    De cara al futuro de la TPM, el Banco Central comentó que “todos los consejeros hicieron presente la necesidad de seguir evaluando escenarios alternativos que pudieran requerir ajustes en la orientación de la política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación a la meta”.

    Más sobre:EconomíaTPMBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Valor del suelo urbano en la Región Metropolitana ha aumentado hasta un 75% entre 2017 y 2025

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    2.
    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    3.
    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    4.
    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    5.
    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    6.
    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva
    Chile

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    “El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030
    Negocios

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h
    Tendencias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semifinales de la Copa Libertadores

    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia
    Mundo

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia

    EE.UU.: Avión F-16 se estrella en Michigan y provoca una evacuación por derrame químico

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero