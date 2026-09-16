Aumenta fiscalización en terminales de buses y carreteras por Fiestas Patrias: se han realizado más de 7 mil controles en el país

Quedan solo horas para que se dé el inicio oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias, y ya son miles de personas las se han trasladado a través de buses o vehículos particulares a sus destinos.

Ante la masiva salida de pasajeros desde los distintos terminales de buses de la Región Metropolitana (RM), el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Martín Mackenna, y el alcalde Estación Central, Felipe Muñoz, encabezaron un operativo de fiscalización de buses, junto a Carabineros, Conaset y al equipo de Fiscalización MTT.

El ministro (s) indicó que esta semana se proyectan flujos de más de un millón de pasajeros en los distintos terminales de buses de Santiago, por lo que se dispuso un plan de refuerzo operativo especial de fiscalización, entre el 4 y el 20 de septiembre.

“Estamos fiscalizando, en conjunto con Carabineros y Fiscalización del Ministerio de Transportes, que las condiciones de seguridad se estén cumpliendo para que los pasajeros puedan tener un viaje seguro. También estamos haciendo un llamado a los pasajeros a utilizar el cinturón de seguridad en buses, porque no solo es una obligación, sino que es un elemento que salva vidas. Quienes no lo hagan, arriesgan multas de hasta $100.000 ”, indicó.

“Ya superamos la meta de 7 mil controles y seguiremos fiscalizando. Hemos tenido más de 900 citaciones y también retiros de buses en malas condiciones o buses pirata”, añadió Mackenna.

En detalle, en este periodo se han retirado seis buses de circulación por incumplimientos graves a la ley de tránsito y también se detectó un bus “pirata” que no estaba autorizado para realizar servicios de transporte interurbano.

Fiscalización en terminales de buses.

Viajes seguros

La comuna de Estación Central es la que concentra la mayoría de los terminales de buses en la RM. Por ese motivo, se efectuó un plan especial entre la Municipalidad, Carabineros, PDI, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Seremi de Salud y el Ministerio de Transportes, para “tener varios controles en este sector”.

En ese sentido, el alcalde hizo un llamado a los pasajeros a tener “autocuidado, habiendo tanta población flotante en este lugar, para que tengan cuidado con sus pertenencias, que estén muy alertas también de sus niños para que su experiencia de viaje sea exitosa”.

La jefa de la División de Fiscalización MTT, Marcela Fuentes, hizo un llamado a utilizar el cinturón de seguridad durante los viajes. “Si el cinturón no está en condiciones de ser usado o no está disponible, tiene que pedir que se le cambie de asiento, ya que la fiscalización de cinturones se hace en ruta”, indicó.

Foto: Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros de Chile, general Víctor Vielma, señaló que “este fin de semana se proyecta que van a salir más de 400.000 vehículos desde la Región Metropolitana a diferentes destinos del país. Este aumento comienza el día de mañana, a contar de las 17-18:00 horas”.

Asimismo, la autoridad policial enfatizó a extremar las medidas de cuidado en los traslados. “Queremos que estas fiestas patrias sean una fiesta de reencuentro familiar, de descanso y de no lamentar tragedias familiares por la pérdida de un ser querido”, afirmó.