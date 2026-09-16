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    Gobierno decide retirar de Contraloría reglamento de la Ley de Seguridad Municipal tras críticas por destitución de alcaldes

    Como parte del documento ingresado a Contraloría se incluía un artículo que abría la posibilidad de cesar del cargo a los jefes comunales si no se verificaba adecuadamente el cumplimiento de requisitos de los inspectores de seguridad municipal o los directores de seguridad pública designados por los municipios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 16 de septiembre 2026. El subsecretario de Prevencion del Delito, Gonzalo Guerrero, encabeza punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En un punto de prensa sostenido por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, junto a representantes de las asociaciones de municipios del país, este miércoles el Ejecutivo anunció que decidió retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.

    Polémica generó la redacción del artículo 8 incluido en el documento, que en su redacción señalaba lo siguiente: “le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos”.

    Si esta situación no se cumple, posteriormente establecía: La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.

    Esta redacción generó preocupación en el mundo municipal, que solicitaron al Ejecutivo el retiro de esta iniciativa para realizar una pronta corrección del texto.

    A pesar de esta situación, el Ejecutivo durante la jornada del martes había defendido la redacción del documento, al considerar que no creaba una nueva causal de destitución. “Lo que hace el reglamento es solamente recordar que el no cumplimiento de ciertas normas de la ley puede dar pie a una inhabilidad”, señaló al respecto el biministro Claudio Alvarado.

    Sin embargo, el ministro Martín Arrau señaló que precisamente debido al revuelo generado por la iniciativa, iban a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones, para evitar este tipo de malentendidos.

    Finalmente y tras la críticas del mundo municipal y la reunión de esta jornada, el Ejecutivo determinó retirar el documento.

    Tomamos sus palabras, las respetamos, las valoramos, pero también es importante reunirnos con los alcaldes, ya sea en este lugar, ya sea en el territorio, y desde esa perspectiva delinear un trabajo que va a fortalecer en definitiva la seguridad municipal”, señaló el subsecretario Guerrero.

    A lo que añadió: “Insisto con el punto, nosotros estamos dictando estos reglamentos, no es tan solo un reglamento, son siete reglamentos, son un mandato que nos entregó el legislador y desde esa perspectiva vamos a cumplir con ese itinerario, es lo que hemos conversado con los alcaldes. Seguiremos este trabajo en este caso de dictación de reglamento, este trabajo de regulación a nivel reglamentario y sin perjuicio de aquello vamos a tomar todas las observaciones que nos realizan los alcaldes porque la idea es perfeccionar, mejorar, corregir lo que se vaya a corregir para tener una mejor implementación de la Ley de Seguridad Municipal”.

    Más sobre:SeguridadLey de Seguridad MunicipalContraloríaMunicipiosGonzalo Guerrero

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