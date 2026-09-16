Condenan a mujer que ocultó el cuerpo de su madre fallecida para cobrar pensión en Curicó

En plena pandemia, en 2021, un hecho inusual impactó a la ciudad de Curicó, en la Región del Maule. En un domicilio, fue hallado momificado el cuerpo de una mujer que había fallecido varios años atrás.

La Fiscalía de Curicó inició una investigación en contra de la hija de la mujer, Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, quien fue formalizada por haber ocultado el cuerpo de su madre y haber cobrado su pensión, cuando ésta ya estaba fallecida.

Tras cinco años de diligencias, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó condenó a Castro Cáceres por varios cargos, entre ellos, se le acusa que mantuvo el cuerpo de su madre oculto a fin de cobrar de manera fraudulenta su pensión de montepío, que la fallecida recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, informó que la condenada “ falsificó cartas poderes, las cuales presentó a la entidad Capredena para la obtención de estos dineros, recibiendo alrededor de cuatro años de esas prestaciones indebidas”.

El tribunal acogió parcialmente las acusaciones de la Fiscalía, puesto que algunos cargos estaban prescritos.

En ese sentido, el fiscal detalló que se sancionó a la mujer “por obtener prestaciones indebidas y con antecedentes que no corresponden”

“Esta imputada también obtuvo de Chile Atiende prestaciones correspondientes a la época del Covid, agregando cargas familiares que no correspondían ”, indicó.

Según expuso el persecutor, esta acción “produjo un perjuicio al Fisco, motivo por el cual también fue sancionada por el Tribunal”.

Además, se comprobó que Castro Cáceres presentó ante Capredena un poder falso en 2017, por tanto, “se establece también una condena a su respecto por dicho delito”, indicó.

El juicio por esta causa estuvo suspendido por casi un año, puesto que casi al finalizar las audiencias, se discutió la enajenación mental de la imputada .

Según explicó el fiscal, “esto motivó a que se realizaran pericias psicológicas, estableciendo el Servicio Médico Legal que no había tal inimputabilidad”.

De esa forma, se retomó el juicio con los alegatos de clausura y el veredicto del tribunal.

Ahora se espera que el 25 de septiembre, a las 13.00 horas sea la lectura de sentencia para la imputada, momento en que el tribunal dispondrá las penas correspondientes.