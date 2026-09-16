SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Condenan a mujer que ocultó el cuerpo de su madre fallecida para cobrar pensión en Curicó

    El cuerpo fue encontrado en 2021 momificado. Se comprobó que la mujer cobró por al menos cuatro años las pensiones de su madre fallecida con documentos falsificados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En plena pandemia, en 2021, un hecho inusual impactó a la ciudad de Curicó, en la Región del Maule. En un domicilio, fue hallado momificado el cuerpo de una mujer que había fallecido varios años atrás.

    La Fiscalía de Curicó inició una investigación en contra de la hija de la mujer, Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, quien fue formalizada por haber ocultado el cuerpo de su madre y haber cobrado su pensión, cuando ésta ya estaba fallecida.

    Tras cinco años de diligencias, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó condenó a Castro Cáceres por varios cargos, entre ellos, se le acusa que mantuvo el cuerpo de su madre oculto a fin de cobrar de manera fraudulenta su pensión de montepío, que la fallecida recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

    El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, informó que la condenada “falsificó cartas poderes, las cuales presentó a la entidad Capredena para la obtención de estos dineros, recibiendo alrededor de cuatro años de esas prestaciones indebidas”.

    El tribunal acogió parcialmente las acusaciones de la Fiscalía, puesto que algunos cargos estaban prescritos.

    En ese sentido, el fiscal detalló que se sancionó a la mujer “por obtener prestaciones indebidas y con antecedentes que no corresponden”

    “Esta imputada también obtuvo de Chile Atiende prestaciones correspondientes a la época del Covid, agregando cargas familiares que no correspondían”, indicó.

    Según expuso el persecutor, esta acción “produjo un perjuicio al Fisco, motivo por el cual también fue sancionada por el Tribunal”.

    Además, se comprobó que Castro Cáceres presentó ante Capredena un poder falso en 2017, por tanto, “se establece también una condena a su respecto por dicho delito”, indicó.

    El juicio por esta causa estuvo suspendido por casi un año, puesto que casi al finalizar las audiencias, se discutió la enajenación mental de la imputada.

    Según explicó el fiscal, “esto motivó a que se realizaran pericias psicológicas, estableciendo el Servicio Médico Legal que no había tal inimputabilidad”.

    De esa forma, se retomó el juicio con los alegatos de clausura y el veredicto del tribunal.

    Ahora se espera que el 25 de septiembre, a las 13.00 horas sea la lectura de sentencia para la imputada, momento en que el tribunal dispondrá las penas correspondientes.

    Más sobre:PolicialCuricóCuerpoFallecidoMamá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Lo más leído

    1.
    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    Ximena Ossandón anuncia proyecto para rebautizar la RM como “Región Metropolitana del General Baquedano”

    2.
    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    3.
    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    4.
    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    5.
    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    6.
    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles
    Chile

    PDI concreta detención de sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles

    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    La inversión como política ambiental
    Negocios

    La inversión como política ambiental

    Comunidades agrícolas acuden al Segundo Tribunal Ambiental contra la RCA del proyecto Kimal-Lo Aguirre

    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
    Tendencias

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Escándalo en el básquetbol: LNB suspende duelo entre Colo Colo y la UC por “graves amenazas” de la barra alba a árbitra
    El Deportivo

    Escándalo en el básquetbol: LNB suspende duelo entre Colo Colo y la UC por “graves amenazas” de la barra alba a árbitra

    El dardo de medallista argentino de eSports a Franco Colapinto: “Compite en el mismo deporte que yo, no lo puedo admirar”

    El último capítulo de Pituca sin Lucas: el Team Chile se disculpa después de polémico video en los Juegos Odesur

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”
    Tecnología

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país
    Mundo

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    El drama de los abortos espontáneos entre embarazadas detenidas por el ICE

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón