Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

Las autoridades de Rusia han afirmado este miércoles que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio exterior y ha asegurado que ya eran conscientes de que Estados Unidos ha desplegado armamento en órbita, después de que Washington lo confirmara por primera vez de forma oficial a última hora del lunes.

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha señalado que Washington “no notificó” a Moscú de este paso, si bien ha incidido en que “no supone una noticia” para Rusia, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. “Todo está siendo supervisado, todo está siendo documentado y se están sacando las conclusiones apropiadas”, ha manifestado.

“Hemos abogado desde hace mucho por lograr un instrumento legalmente vinculante que evite el despliegue de armas en el espacio, eliminando esencialmente el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza contra objetos espaciales”, ha dicho, antes de recalcar que “Estados Unidos y otros países occidentales, especialmente los británicos, han usado desde hace años excusas demagógicas para encubrir su reticencia a avanzar en esta dirección”.

Así, ha acusado a estos países de “usar diversos argumentos para evitar dar el paso, intentando acusar a Rusia de actividades que, según ellos son desestabilizadoras”, si bien ha hecho hincapié en que Moscú considera que “aún hay tiempo para crear un clima que evite una carrera armamentística, con los crecientes riesgos de un conflicto abierto en el espacio exterior”.

Las palabras de Riabkov han llegado un día después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacara la importancia de que el espacio exterior “esté libre de armas”, después de que Washington confirmara el citado despliegue de armas de “control espacial” en órbita para “defender” al país frente a “acciones adversarias hostiles”.

“Creemos que el espacio exterior debería estar libre de cualquier tipo de arma”, dijo el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, que remarcó que Moscú “espera una consolidación internacional amplia para continuar el trabajo y promover las posiciones a favor de la demilitarización completa del espacio”.

Estas reacciones por parte de las autoridades del país euroasiático tienen lugar después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el despliegue y reseñara que Washington “está preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan”. “Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, zanjó.