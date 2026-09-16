Contraloría inicia sumario en la Municipalidad de Arica por eventual mal uso de vehículo fiscal

La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica por eventuales irregularidades en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde, quien habría utilizado el automóvil para fines particulares antes de verse involucrado en un accidente de tránsito el pasado 14 de mayo.

Según el Informe de Investigación Especial N° 460, el funcionario habría utilizado el vehículo municipal —destinado exclusivamente al transporte del alcalde— para asistir a una actividad personal, donde presuntamente consumió alcohol. Posteriormente, protagonizó una colisión en calle Barros Luco, donde fue retenido por testigos. El alcotest practicado habría arrojado 1,44 g/l de alcohol.

La fiscalización también detectó deficiencias en el resguardo del automóvil tras el accidente. El municipio no habría acreditado documentalmente su retiro, traslado y custodia, ni quién recibió las llaves o autorizó su posterior conducción. Tampoco presentó antecedentes técnicos sobre los daños ni documentación relativa a las reparaciones, que habrían sido financiadas por el propio funcionario.

A raíz de los hechos, la Prefectura de Carabineros Arica N° 1 instruyó una investigación administrativa, cuyos resultados deberán ser remitidos a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.

El organismo de control además cuestionó el protocolo municipal para el uso y operación de vehículos de seguridad, debido a que no estaría formalmente aprobado y no contemplaría procedimientos específicos frente a accidentes o casos de conducción bajo la influencia del alcohol.