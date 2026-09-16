Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado. Foto referencial de archivo

Durante este sábado, 19 de septiembre, se llevará a cabo la Gran Parada Militar 2026, nueva edición del tradicional acto a presentar por la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército.

Se tratará de la primera ocasión en que el desfile oficial se encuentre encabezado por el Presidente José Antonio Kast, en el marco de su primer año de mandato.

Para este 2026 se prepara la participación de 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros que pasarán por la elipse del Parque O’Higgins.

Además, este año cuenta con el regreso de la Policía de Investigaciones al evento y la novedad del debut de Gendarmería como una fuerza de orden y seguridad.

También se suma la presencia del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), a medio siglo del inicio de las obras de la Carretera Austral, cuyo paso por el recinto marcará el inicio de actividades conmemorativas por los 50 años de las labores que comenzaron en 1976, según indicó el Ejército.

Cuándo y a qué hora es la Parada Militar 2026

La Gran Parada Militar 2026 es este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas en la elipse del Parque O’Higgins.

El evento se podrá ver en vivo mediante cadena nacional por los canales de televisión abierta.