Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en agosto: suma 13 meses a la baja

El tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB) continúa con su mala racha. De acuerdo a los datos de la concesionaria Nuevo Pudahuel, en agosto se volvió a observar una caída en los niveles observados al compararlo con el mismo mes del 2025. La tendencia a la baja se mantiene desde hace 13 meses.

Las cifras presentadas por Grupo ADP, y de Vinci Airports, dos de las empresas que forman el concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, muestran que en agosto se movilizaron por el aeropuerto de Santiago un total de 2.049.594 pasajeros. Esto significó una merma de 2,8% versus los 2.107.460 viajeros registrados en el octavo mes del 2025.

Eso sí, esta es la menor caída observada en los últimos tres meses, puesto que en junio la disminución fue de 5,3% y en julio fue de 3,1%.

En lo que va del año, se observa un total de 17.388.385 pasajeros que han pasado por el aeropuerto de Santiago. Este nivel es un 2,5% más bajo de lo que se acumulaba entre enero y agosto del 2025, cuando alcanzó 17.837.327 personas.

Al observar el movimiento de aeronaves en las instalaciones, se registró una disminución de 1,6% en agosto, totalizando 12.697. En la suma de los ocho primeros meses del año, se contabilizaron 106.871 movimientos, lo que es un 1,5% inferior 2025.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, señaló que “las cifras de agosto se mantienen en línea con el comportamiento que hemos observado durante este año y con las expectativas de tráfico para 2026. Seguimos trabajando junto a las aerolíneas para fortalecer la conectividad de Santiago, generar oportunidades para nuevas rutas y frecuencias y ampliar las alternativas de viaje para nuestros pasajeros, especialmente de cara a los próximos meses, que concentran periodos relevantes para la actividad aérea”.

Entre los factores que están afectando al tráfico aéreo, tanto en Nuevo Pudahuel como en el resto de Chile, está una menor disponibilidad de flota por recambios en motores, y además un déficit de entregas de nuevos aviones en la industria. Este último fenómeno afecta a las aerolíneas a nivel mundial y se sostiene desde la pandemia.

Por otro lado, el tráfico de pasajeros se ha visto afectado por “el alza de precios de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente, la mayor oferta de vuelos en Argentina, que reduce la llegada de visitantes de ese país, y otros aspectos que nos desafían a seguir trabajando junto a las autoridades y las aerolíneas para fortalecer la conectividad de Santiago, impulsar nuevas rutas y frecuencias y ampliar las alternativas de viaje para nuestros pasajeros”, según detalló anteriormente el gerente general del aeropuerto de Santiago.