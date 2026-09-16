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    Política

    Alvarado responde a Matthei y defiende su rol en el gobierno: “Tengo claridad total y absoluta”

    La excandidata presidencial cargó contra el funcionamiento del equipo político del Ejecutivo y a la relación entre los ministros y el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este miércoles las diferencias dentro del gabinete a seis meses del inicio del gobierno. Además, respondió a la crítica de la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, a la coordinación del Ejecutivo.

    “Tenemos un equipo ministerial de personas de gran capacidad que tienen opinión propia en distintos temas, pero cuando somos parte de un gobierno, ese gobierno tiene propósitos, tiene objetivos y es un colectivo y lo que tenemos que encauzar es que esas opiniones siempre tengan como referencia de que somos parte de ese colectivo y en donde las opiniones individuales, por legítimas que sean, tienen que estar subsumidas ante el objetivo colectivo de un gobierno”, sostuvo en CNN radio.

    En esa línea, agregó: “Eso lo hemos conversado internamente. Estamos plenamente conscientes de los problemas, las dificultades o el daño que generan opiniones divergentes en distintas materias”.

    “Tenemos la disposición, el ánimo y todo lo hemos comprendido de que tenemos que hacer ese esfuerzo para que predomine el objetivo del gobierno antes que una opinión personal”, cerró el jefe de gabinete.

    El dardo de Matthei

    Ayer la también exalcaldesa de Providencia cargó contra el funcionamiento del equipo político del Ejecutivo y a la relación entre los ministros y el Presidente.

    En ese sentido, en diálogo con radio Pauta dijo que “no inflan” al biministro Alvarado, pese a su trayectoria política.

    “Cuando uno ve, por ejemplo, un ministro del Interior que es político, que cacha perfectamente bien cuáles son las consecuencias políticas posibles de la falta de adhesión entre los partidos, de abandono del gobierno, lo que vivió de alguna manera el expresidente Piñera, que fue terrible, ellos lo ven. Pero yo tengo la impresión que nadie los infla”, dijo.

    En ese sentido, apuntó directamente contra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe del Segundo Piso de Palacio Alejandro Irarrázaval, a quienes atribuyó una mayor relación directa con el Mandatario.

    “Yo no he hablado con ninguno de ellos, pero a mí me da la impresión que Quiroz se entiende directo con el Presidente y con Irarrázaval. Y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan”, afirmó.

    Ante estos dichos, Alvarado sostuvo: “Yo conozco hace muchos años a Evelyn Matthei. Compartimos en la Cámara de Diputados, en diferentes instancias políticas, en el mismo partido, en la UDI. Tengo una valoración y un reconocimiento por su trayectoria pública”.

    “Yo le he colaborado en lo que ella ha requerido, cuando ha estimado necesario, cuando inició su aventura y campaña presidencial. Y, en eso siempre yo he tenido una buena comunicación con ella y siempre voy a estar dispuesto a conversar e intercambiar opiniones con ella. Pero yo le quiero decir que yo tengo claridad total y absoluta de cuál es mi rol y cómo lo ejerzo. Y lo ejerzo con profundo sentido de responsabilidad. Por lo tanto, ella tiene la libertad de opinar y uno obviamente escucha sus opiniones. Pero yo tengo como obligación primaria dedicarme a seguir trabajando para que las acciones del gobierno sean cada día más efectivas”, cerró.

    Más sobre:GobiernoAlcaldesSeguridad municipal

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