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    Política

    Matthei arremete contra la coordinación del Ejecutivo: “A Alvarado no lo inflan”

    Excandidata presidencial cuestionó el diseño político del gabinete y apuntó a los roles de Claudio Alvarado, Luis de Grange, José García Ruminot y Jorge Quiroz, además de criticar el manejo de Obras Públicas y la respuesta del gobierno frente al escenario de desempleo, acusando que las decisiones estarían concentradas “en un grupo reducido”.

    Por 
    Roberto Martínez
    23/09/2025 - CONVERSATORIO EVELYN MATTHEI UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En medio del complejo panorama económico actual y las últimas cifras de alto desempleo en el país, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó la forma en que La Moneda está abordando el tema, poniendo especial énfasis en la gestión de los ministerios y en la coordinación política del Ejecutivo.

    En conversación con Radio Pauta, la otrora alcaldesa de Providencia planteó que la respuesta del gobierno no puede limitarse a acelerar el gasto presupuestario y pidió medidas específicas para generar puestos de trabajo en el corto plazo.

    “Cuando los cuatro presidentes de los partidos políticos están preocupados por el desempleo, cuando la gente realmente lo está pasando mal, y uno siente que la única respuesta parece ser que van a acelerar la ejecución del presupuesto de este año, uno dice, perdón, no entiendo nada”, afirmó.

    Fue la noche del lunes cuando los timoneles oficialistas adelantaron que el Presidente José Antonio Kast había instruido a Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional elaborar un plan de emergencia laboral “a corto plazo”, iniciativa que el Ejecutivo pretende presentar durante las próximas semanas.

    Al respecto, Matthei centró parte de sus reparos en la ejecución de proyectos de inversión pública y habitacional. A su juicio, existirían áreas donde el gobierno podría acelerar iniciativas capaces de generar empleo, particularmente en construcción e infraestructura.

    “Sí, es súper bueno en el mediano plazo el proyecto de reconstrucción, pero en el corto plazo se necesita algo urgente, y además bastante más que acelerar solamente la ejecución del presupuesto de este año”, expresó.

    En materia de vivienda social, aseguró que existen retrasos en los programas de construcción. “En Vivienda, y lo he dicho antes acá, están súper atrasados los planes de construcción de vivienda social, súper atrasados”, apuntó.

    También puso el foco en la conducción de Obras Públicas y Transportes, ambos ministerios encabezados actualmente por Louis de Grange. En esa línea, Matthei cuestionó que las dos carteras permanezcan bajo una misma autoridad.

    “En materia de Obras Públicas, ni siquiera tienen un ministro propio. No tienen ministro propio (…) Si tú tuvieras un ministro, por ejemplo, en Obras Públicas, que supiera de Obras Públicas, pero además supiera de política, hubiese estado ya hace cuatro meses acelerando la ejecución del presupuesto de Obras Públicas. Y además habría escogido aquellas obras públicas que generan mucho empleo”, sostuvo.

    “Le falta política”

    La exabanderada de Chile Vamos también extendió sus cuestionamientos al diseño político del gobierno. Ante la consulta sobre si, a su juicio, al Ejecutivo le falta manejo político, respondió de manera afirmativa.

    Le falta política, le falta que los ministros sectoriales vean las consecuencias posibles de lo que está en su área y tomen las medidas en forma anticipada”, manifestó.

    En ese punto, volvió a cuestionar la conducción de Obras Públicas y planteó reparos al hecho de que la cartera sea administrada junto con Transportes.

    “Cuando tú tienes un ministro que es básicamente de Transportes, preocupado del Ministerio de Obras Públicas, obvio que eso está atrasado, súper atrasado”, afirmó, agregando que, según los antecedentes que había recibido, la ejecución presupuestaria llegaría aproximadamente al 60% cuando ya había transcurrido buena parte del año.

    “A Claudio Alvarado no lo inflan”

    Siguiendo esa línea, la militante gremialista dirigió los dardos contra el funcionamiento del equipo político del Ejecutivo y a la relación entre los ministros y el Presidente.

    Matthei comparó el papel que, a su juicio, cumplen las distintas autoridades y puso como ejemplo al biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

    8 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO CLAUDIO ALVARADO, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Pero entonces cuando uno ve, por ejemplo, un ministro del Interior que es político, que cacha perfectamente bien cuáles son las consecuencias políticas posibles de la falta de adhesión entre los partidos, de abandono del gobierno, lo que vivió de alguna manera el expresidente Piñera, que fue terrible, ellos lo ven. Pero yo tengo la impresión que nadie los infla”, dijo.

    La exalcaldesa apuntó directamente contra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe del Segundo Piso de Palacio Alejandro Irarrázaval, a quienes atribuyó una mayor relación directa con el Mandatario.

    “Yo no he hablado con ninguno de ellos, pero a mí me da la impresión que Quiroz se entiende directo con el Presidente y con Irarrázaval. Y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan”, afirmó.

    Respecto del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, Matthei planteó que tendría una mayor presencia dentro del diseño político, aunque cuestionó su capacidad para imponer determinadas posiciones.

    “Con José García, el ministro de Segpres, que ve la relación con el Congreso, probablemente lo inflan más. Pero no es una persona que se imponga y que exija. No tiene ese carácter de decir, ‘perdón, esto tiene que ser así por tal y tal razón’. No, no lo es”, manifestó.

    Cabe destacar que, horas antes, el ministro Alvarado había señalado que las diferencias públicas entre ministros “no deberían repetirse de nuevo”, luego de la reunión con los presidentes de los partidos oficialistas.

    En su conversación con Pauta, Matthei también reprochó que las distintas carteras estarían actuando “de manera separada y sin una prioridad común” frente al escenario laboral.

    Uno ve después a distintos ministros que cada uno hace lo que quiere o lo que puede. O sea, acá no hay una visión en que uno diga, miren, acá el principal problema que vamos a enfrentar es el desempleo”, afirmó.

    Esto, en el contexto de que la tasa de desocupación laboral llegó al 9,5%, su nivel más alto en cinco años, situación que llevó al gobierno a adelantar un plan “de corto plazo” que contemplaría medidas asociadas a inversión pública, vivienda e infraestructura.

    Críticas al estilo de conducción

    Consultada sobre cómo podría modificarse el funcionamiento del gobierno, Matthei apuntó a las próximas decisiones que pudiera adoptar el Presidente Kast y enfatizó que cualquier cambio dependería de que el Mandatario modificara su percepción sobre el diseño de su administración.

    “La única forma de que se arregle es que el Presidente se convenza. Y yo creo que el Presidente no está para nada convencido de que tiene un mal diseño”, sostuvo.

    Respecto a la relación del Ejecutivo con los partidos políticos, los parlamentarios y las autoridades regionales, acusó que “yo creo que miran en menos a los partidos, miran en menos a los parlamentarios, miran en menos a los seremis. Al final es un grupo muy pequeño que toma las decisiones, que conversan entre ellos, que están muy contentos con lo que han hecho”.

    “Cuando tú entiendes el liderazgo de una forma muy estrecha, diciendo ‘yo me entiendo con Quiroz, con Irarrázaval, con Squella’ y a todos los otros los escucho un poco, para que no aleguen mucho, y eso es lo que yo creo que existe hoy día, bueno, ese es un liderazgo que no acoge, que no escucha, que no reacciona”, zanjó.

    Más sobre:Evelyn MattheiClaudio AlvaradoPresidente KastJorge QuirozLouis de GrangeObras PúblicasDesempleoGobiernoPolítica

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