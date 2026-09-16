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    Detienen a tres sujetos tras asaltar a una mujer y disparar contra un vehículo en barrio Franklin

    Los imputados, de nacionalidad colombiana, fueron capturados tras un seguimiento de Carabineros. En las diligencias se recuperaron $350 mil sustraídos a la víctima y se incautó un arma de fuego que mantenía encargo por robo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detienen a tres sujetos por robo con violencia y disparos en barrio Franklin

    Un grupo de tres delincuentes de nacionalidad colombiana fue detenido por Carabineros la tarde de este martes, luego de asaltar a una mujer en el barrio Franklin, en Santiago, y disparar contra un vehículo durante su huida.

    De acuerdo con información preliminar de la policía uniformada, el hecho se registró alrededor de las 16.30 horas, en la intersección de Víctor Manuel con Franklin, donde se reportaron disparos y la huida de tres sujetos.

    La situación fue alertada a carabineros que se encontraban en Santa Rosa con Franklin, quienes iniciaron un seguimiento de los sospechosos y lograron detener a dos de ellos en la esquina de Víctor Manuel con General Gana, mientras que el tercero fue capturado en San Isidro con Arauco.

    Posteriormente, una mujer de alrededor de 50 años se acercó a los funcionarios policiales para denunciar que los tres sujetos le habrían robado un bolso con dinero en efectivo y que, durante el asalto, la golpearon en la cabeza con un objeto contundente cuando transitaba por San Francisco con Placer.

    Armamento encontrado durante operativo en el barrio Franklin.

    Los efectivos policiales realizaron una revisión de los alrededores y hallaron un arma de fuego calibre .380, que mantenía un encargo vigente por robo desde el 12 de febrero de 2026; un revólver a fogueo; y un bolso pequeño que contenía $350 mil en efectivo, especies que habrían sido sustraídas a la víctima.

    Los detenidos corresponden a tres ciudadanos colombianos: J.A.C.R., de 23 años, con antecedentes; J.A.G.T., de 20 años, también con antecedentes; y A.F.R.C., quien mantiene situación migratoria irregular.

    Más tarde, otra persona se acercó hasta una unidad policial para denunciar que su vehículo, que se encontraba en las inmediaciones de Víctor Manuel con Franklin, recibió dos disparos, uno en el capó y otro en el parabrisas, antecedentes que se sumaron a la causa.

    Más sobre:PolicialNacionalBarrio FranklinSantiagoCarabinerosDisparosRobo

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