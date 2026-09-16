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    Carabineros detiene a dos menores por homicidio de hombre que fue asaltado y baleado cuando elevaba un volantín en Colina

    La víctima forcejeó para evitar el robo de una cadena de oro y le dispararon en el abdomen. El presunto autor del disparo había escapado a San Felipe.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Carabineros concretó la detención de dos menores sindicados como responsables del robo con homicidio que afectó a un hombre de 30 años la tarde del domingo 13 de septiembre en Colina.

    La víctima fatal se encontraba elevando un volantín cuando fue sorprendido por dos asaltantes, en la intersección de las calles San Mateo con Pedro Lira.

    El hombre forcejeó con la intención de evitar el robo de una cadena de oro y terminó siendo baleado en el abdomen.

    La persona herida fue trasladada hasta el SAPU Esmeralda, recinto asistencial en el que se constató su deceso debido la gravedad de la lesión.

    En el marco de la investigación, personal del Departamento OS-9 de Carabineros logró establecer la identidad de una persona que sería el autor del disparo, un menor de 16 años, de iniciales G.A.N.B., con antecedentes.

    La policía uniformada pudo establecer su localización y determinar que, tras la concretar el delito, el sujeto huyó hasta la Región de Valparaíso, a la comuna de San Felipe.

    Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó una orden de detención y entrada y registro.

    Así, los investigadores pudieron ubicar al sujeto en la vía pública y proceder a su detención.

    Durante las diligencias se efectuó un control de identidad investigativo a otro adolescente de 16 años, identificado como C.A.M.V., que fue vinculado por testigos como presunto participante en el hecho, por lo que se solicitó una orden de detención en su contra y entrada y registro a su domicilio.

    Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los sujetos pasaron al primer control detención.

    El fiscal Oscar Bermúdez, de la Fiscalía de Flagrancia y Primeras Diligencias de la Fiscalía Centro Norte, explicó que este martes se solicitaron la dos órdenes de detención al Juzgado de Garantía de Colina por los dos imputados adolescentes de nacionalidad chilena.

    “En el trabajo conjunto realizado por parte de la Fiscalía Centro Norte con personal de Carabineros del OS-9, se solicitaron las órdenes de detención respectivas al Juzgado de Garantía de Colina, las cuales se materializaron este día martes en horas de la tarde, alrededor de las 16.00 horas, en la ciudad de San Felipe, logrando la detención de estos dos menores”, indicó.

    Más sobre:PolicialDelincuenciaSeguridadColinaVolantinesHomicidios

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