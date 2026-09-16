Alcalde Agustín Iglesias: “A partir de errores del gobierno, los alcaldes terminan unidos de A a la Z”

Como “malo, absurdo e inentendible” calificó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (IND.-UDI), el reglamento que el gobierno ingresó a Contraloría para materializar la puesta en marcha de la nueva Ley de Seguridad Municipal y que la mañana de este miércoles terminó retirando.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, previo a que se conociera la dedecisión del La Mondeda de retroceder con el documento, el jefe comunal, calificó como un “error grosero y grande”, el decreto supremo - dado a conocer por este medio- que forma parte del texto y que vincula, por la vía reglamentaria, la causal de destitución de los alcaldes por notable abandono de deberes con incumplimientos en aspectos vinculados a la acreditación de los inspectores municipales.

Al ser consultado por este polémico texto incluido por el Ejecutivo, Iglesias dijo sentirse “contrariado” y no entender el fin último del gobierno de José Antonio Kast con esta acción.

“Es un mal reglamento. Eso (el decreto) ya es absurdo. En el fondo como que eso es impresentable, es la guinda de la torta. Es impresentable, es inentendible”, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que finalmente alcaldes de distintos colores políticos terminaron cuestionando la decisión del Ejectutivo. “A partir de errores del gobierno, los alcaldes terminan unidos de A a la Z” , sostuvo Iglesias

En esa línea, Iglesias sostuvo que no se reunió ninguna vez con el gobierno para abordar esta materia y sostuvo que al menos La Moneda “debería tener una conversación con los suyos”.

Asimismo, recomendó al gobierno tener un comité político con los alcaldes para evitar futuros errores de esta índole.

“¿Por qué no incorporar a los alcaldes a la discusión política? Ellos (el gobierno) tienen una discusión política semanal con el mundo parlamentario, que me parece bien. Todos los lunes, con parlamentarios, con los presidentes de partido, pero yo estoy seguro que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno, si hubiera considerado a los alcaldes, se hubiera llegado a otras conclusiones", señaló.

Y consultado respecto del balance de estos primeros seis meses de la administración Kast, el alcalde sostuvo que el “gobierno tiene un problema de no ajustar todavía las expectativas que generó con los resultados que ha tenido”.

Revisa la entrevista completa acá: