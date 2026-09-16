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    Fed desafía a Trump y aplica primera alza en la tasa de interés en más de 3 años

    En una definición que era ampliamente esperada por los mercados, el banco central estadounidense decidió por unanimidad aumentar la tasa en 25 puntos básicos a un rango de entre 3,75%-4,00%.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kevin Warsh, presidente de la Fed

    En medio de las persistentes presiones inflacionarias producto del aumento en los precios del petróleo, debido al conflicto en Medio Oriente, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos optó por elevar las tasas de interés por primera vez en más de tres años.

    En una decisión que era ampliamente esperada por los mercados, el banco central estadounidense decidió por unanimidad subir la tasa en 25 puntos básicos a un rango de entre 3,75%-4,00% desde el 3,50%-3,75% que había mantenido desde diciembre, tras una racha de tres bajas consecutivas de 25 puntos básicos.

    Así, realizó su primer aumento desde julio de 2023, cuando aplicó un incremento de 25 puntos a un rango de 5,25%-5,50%, también en un intento de reducir la inflación, para la cual tiene una meta de 2% anual.

    Además la Fed proyectó un aumento adicional antes de fin de año. De este modo, la entidad presidida por Kevin Warsh, quien asumió la presidencia de la Fed en mayo tras ser nominado en el cargo por Donald Trump, desafió la postura del mandatario, el que ha presionado durante meses por una política monetaria expansiva y quien el domingo enfatizó que las tasas de interés de Estados Unidos deberían ser las más bajas del mundo.

    En la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria Warsh reiteró su preocupación por el alto nivel de precios señalando que “los datos de inflación de este verano no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”.

    Asimismo indicó que demasiadas categorías siguen registrando alzas de precios mayores al 3% en periodos de 6 a 12 meses.

    Y la respuesta de Trump no se hizo esperar, en un posteo en su red social, el presidente de Estados Unidos dijo que “las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser de 1% o menos, porque tenemos la menor calificación crediticia del mundo”. Y enfatizó “bajen las tasas de interés para Estados Unidos y háganlo rápido”.

    Nuevas alzas

    Jorge Herrera, subgerente de Estrategia de Inversión de Principal, sostuvo que “Kevin Warsh comentó que no existe confianza dentro del Comité de que la inflación esté convergiendo de manera suficiente hacia la meta del 2%, justificando el alza de tasas de hoy, reiterando además, su reticencia a manifestar algún tipo de guía para el futuro de los tipos de interés”.

    Agregó que “luego de este evento, las expectativas del mercado reiteraban la posibilidad de alzas adicionales, las cuales podrían darse en diciembre de este año, otra en el primer trimestre de 2027 y además otra durante el segundo trimestre de 2027. Como respuesta a lo anterior, y a esta declaración algo más restrictiva de lo esperado, las tasas de interés se incrementaban en Estados Unidos, a la vez que sería esperable ver un fortalecimiento a nivel global del dólar respecto del resto de monedas”.

    Rápido retorno

    En su comunicado el Comité de la Fed señaló que “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha mostrado resiliencia. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta”.

    Añadió que el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado.

    En cuanto a los precios indicó que “la inflación se mantiene elevada. La medida de política adoptada hoy favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2% establecido por el Comité”. Asimismo afirmó que el Comité garantizará la estabilidad de precios.

    Tras el comunicado Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que el aumento en la tasa “confirma que la Fed está priorizando nuevamente el riesgo inflacionario por sobre el riesgo de enfriar demasiado la economía”.

    Añadió que las nuevas proyecciones económicas refuerzan esa lectura, dado que frente a junio, la Fed elevó levemente su estimación de crecimiento para 2026, redujo la de desempleo y revisó al alza tanto la inflación general como la subyacente.

    Sin embargo, dijo, lo más importante es que la mediana para la tasa a fines de este año subió de 3,8% a 4,1% y para 2027 de 3,6% a 4,1%, lo que sugiere una disposición a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo si la inflación no converge con suficiente rapidez.

    Para este año la Fed proyecta un crecimiento de la economía en Estados Unidos de 2,3%, una tasa de desempleo de 4,1%, un aumento en la inflación de 3,7% y un alza en la inflación subyacente (que descuenta los precios de los productos más volátiles) de 3,4%.

    Más sobre:FedReserva FederalTasa de interésKevin WarshEstados UnidosInflaciónDonald TrumpEconomía

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