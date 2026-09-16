La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Él estaba profundamente triste”

Andrea Guzmán Urzúa estaba al tanto de los planes de su padre, el cineasta Patricio Guzmán. Pese a que su movilidad se había reducido debido a los problemas de salud que sufrió en 2023, el reconocido documentalista planeaba viajar a Chile para filmar un nuevo largometraje, el primero desde Mi país imaginario (2022).

“Esa era una de las cosas que más lo mantenía vivo y activo y con energía, porque a fin de cuentas esa siempre fue su pasión. Lo que más lo movía era el cine, el cine documental, el cine que él hacía”, señala a Culto.

De acuerdo con su perspectiva, esta cinta en preparación “posiblemente iba a ser su última película”. Si bien ella no era parte del proyecto, sí sabía que un equipo de filmación había acudido a un observatorio astronómico chileno para registrar imágenes.

“Sé que él manifestaba que tenía muchas ganas de volver a Chile, de ir a filmar, pero yo tenía dudas de que físicamente fuera a ser posible”, indica a este medio.

Esas dudas se sustentaban en que su padre se encontraba en un estado “muy frágil, muy delicado”, apunta. Confirma que su salud nunca volvió a ser la misma después de ser sometido a dos operaciones en 2023, una al corazón y otra a la columna vertebral (este martes se informó que murió en París producto de un paro cardiorrespiratorio).

“A partir de ahí quedó sin movilidad en las piernas. Él estaba inmovilizado de esa parte, pero estaba sano, lúcido, hacía una vida normal salvo la parte de la movilidad”, asegura. Eso sí, advierte: “Nunca se me ofrecieron detalles de su estado de salud. Esto era algo que manejaba su mujer (Renate Sachse). La información que me llegaba era bastante fragmentada y escasa”.

Las filmaciones de Pueblo en vilo. Andrea Guzmán es la segunda de izquierda a derecha

Recientemente, en junio de este año, la familia sufrió una dolorosa pérdida: el fallecimiento de Camila Guzmán Urzúa, la hermana menor de Andrea, quien tenía 54 años al momento de su deceso.

“Él estaba profundamente triste, tenía una relación muy cercana con mi hermana. Bueno, la ha tenido siempre con las dos, pero mi hermana específicamente estaba muy pendiente de él, y hablaban muy seguido. A él le afectó bastante”.

Durante estas semanas de duelo, el largometraje que alistaba aparecía como “una oportunidad fantástica para que él tuviera un estímulo para seguir adelante”, opina. Por su parte, ella optó por tomarse vacaciones tras esos “meses muy duros” (brinda esta entrevista desde ese lugar que eligió para desconectarse, el que prefiere no detallar).

Las hermanas Guzmán Urzúa trabajaron en diferentes proyectos del autor de La batalla de Chile (1975-1979), aunque luego trazaron sus propios caminos vinculados al mundo audiovisual. Mientras Andrea se enfocó en la gestión cultural y la programación de cine, Camila saltó a la dirección, realizando El telón de azúcar (2006), nostálgico documental sobre la generación que creció tras la Revolución Cubana. Un trabajo que tenía un fuerte componente personal: las dos llegaron a La Habana junto a sus padres después del golpe de Estado de 1973 y permanecieron allí después de que el director y su mamá, Paloma Urzúa, se separaron.

Camila Guzmán Urzúa

-¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre?

En persona, la última vez fue cuando estuvo muy grave, hace tres años. Yo no había podido volver a viajar (a Francia). Ahora, a raíz de la pérdida de mi hermana, mi idea era viajar inmediatamente a París, pero sufrí un ictus, del que todavía me estoy recuperando. Una de mis piernas todavía no está al 100%. Estaba justo esperando volver de este viaje para ir a visitarlo.

Hija y colaboradora

Andrea Urzúa nació en Madrid en la época en que Patricio Guzmán estudió en España. La elección presidencial que ganó Salvador Allende fue el hito que lo impulsó a volver a Chile para filmar con su cámara los sucesos que atravesaba el país. Fue en ese momento que la familia se amplió: en 1971 llegó Camila, la segunda del clan.

En pleno gobierno de la Unidad Popular, el cineasta hizo El primer año (1971) y registró el material que terminaría integrando La batalla de Chile, su obra maestra. Luego vino el golpe de Estado y el mencionado exilio en Cuba.

“Estuvimos viviendo un par de años en hoteles, porque estábamos de paso, la idea no era quedarnos allí. Pero justo en ese tiempo la relación (con su mamá) se terminó de deteriorar, ellos decidieron separarse y mi mamá decidió quedarse a vivir en Cuba conmigo y con mi hermana. Mi papá vivió un tiempo en Cuba, pero luego se fue a Madrid”.

Andrea Guzmán Urzúa

A partir de entonces, padre e hijas compartieron durante las vacaciones en España o cuando Guzmán viajaba a la isla para participar en el Festival de Cine de La Habana o trabajar en algún proyecto especifico. “Si bien no vivíamos con él, nos veíamos cada año”, afirma.

Andrea Guzmán concede esta entrevista como hija del director, pero también como colaboradora de las producciones que hizo en los 90 e inicios de los 2000. Trabajó como ayudante de cámara en Pueblo en vilo (1995), documental sobre la memoria histórica de la pequeña localidad mexicana de San José de Gracia, y después en Chile, la memoria obstinada (1997), cinta que recuerda con especial cariño por lo que significó para ese momento de su vida.

“No sólo me reencontré con Chile, que era un país que conocía muy poco, sino que también me reencontré con los que habían estudiado conmigo cine en Cuba, que estaban todos trabajando. Decidí quedarme un tiempo justamente para conocer mi país un poco más, y estuve viviendo allí cerca de unos tres años, entre el 96 y el 2000”.

Ya afincada en España –donde permanece hasta la actualidad–, fue asistente de dirección en Madrid (2002). Y en Salvador Allende (2004) jugó un papel incluso más relevante.

“La hicimos prácticamente entre Patricio, mi marido (Álvaro Silva), que es el sonidista de varias de sus películas y que también fue colaborador con él en la dirección, y yo. Yo fui como la directora de producción y ayudante de dirección, o sea, fui una colaboradora bastante general para esta película”, explica.

La realizadora confiesa que, a medida que se desarrolló y profundizó en otros ámbitos profesionales, en ocasiones tuvo dificultades para escapar de su alargada sombra.

“Yo no soy cineasta, soy programadora, he dirigido festivales de cine, entonces me he forjado una carrera propia y a veces he evitado mencionarlo para que no opaque todo el trabajo que he hecho. Si te dedicas a otra cosa igual ni siquiera sale en la conversación, pero no es así cuando trabajas en esto”.

“Sin embargo, por supuesto que lo que siento es un enorme orgullo. Soy consciente de que si yo me dedico a la defensa y a la difusión del cine documental es por supuesto gracias a él, a lo que él me ha dejado, a lo que aprendí junto a él. Patricio no sólo deja el legado de su obra, que es importante y que es inmensa, sino que un legado de generaciones que se formaron con sus cursos, con sus seminarios, con sus charlas. Y yo misma me incluyo entre ellos”.

La gestora se declara impresionada con la cantidad de mensajes de afecto que ha recibido durante las últimas horas, además de la respuesta de cineastas, instituciones y personalidades del mundo de la cultura. “Tomas conciencia de la importancia que tenía esta persona, que claro, para mí era mi padre, aunque por supuesto yo siempre lo admiré y aprendí de él”.

Hoy aguarda por la información en torno al funeral, el que presumiblemente se desarrollaría en París, donde el director de Nostalgia de la luz (2010) residía desde hace años junto a Renate Sachse, su esposa y productora.

“Estoy pendiente porque obviamente yo tengo que estar, y deseo que me esperen, porque tengo que viajar desde lejos. Posiblemente entre hoy y mañana lo definiremos”.