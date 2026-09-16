El primer pie de cueca de Kast: el debut presidencial en las fondas y las parejas que acompañarán el baile

Después de varias semanas de ensayo, el Presidente José Antonio Kast protagonizará este miércoles su primer pie de cueca como Mandatario, en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins .

Kast llegará cerca de las 20:40 horas al principal recinto dieciochero de Santiago para encabezar la ceremonia junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. El baile será uno de los momentos centrales de la jornada, que dará oficialmente el vamos a las celebraciones de Fiestas Patrias en la capital.

El Mandatario ha venido preparando la presentación desde hace semanas.

Al menos una vez por semana se hizo un espacio en su agenda para practicar junto a un grupo de la comuna de Paine, con el que ya había ensayado en años anteriores cuando ejercía otros cargos de representación. La preparación no era menor: se trata de su primer pie de cueca desde que asumió la Presidencia y de una de las primeras apariciones del Mandatario en una de las tradiciones más emblemáticas de septiembre.

Pero el baile tendrá además una particularidad en sus parejas. Uno de los pies de cueca será protagonizado por la primera dama, María Pía Adriasola, junto a Desbordes, y Kast lo hará con la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago (Dideco), Eleonora Espinoza.

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Bailarán tres clásicos: “La rosa y el clavel”, “Viva la Virgen del Carmen” y finalizará con “La consentida”.

Kast, eso sí, no llega sin experiencia. El año pasado, durante la campaña a la Presidencia, compartió en sus redes sociales un video en que se le veía realizando algunos de los pasos del baile nacional -entre ellos el zapateo y el escobillado- junto a uno de sus hijos.

Pero horas antes del debut en el Parque O’Higgins, la cueca ya se había tomado La Moneda. Durante la jornada, en una celebración de Fiestas Patrias junto a funcionarios de Presidencia, se sucedieron varios pies de cueca. La primera dama, María Pía Adriasola, fue una de las protagonistas y se animó a bailar en más de una ocasión .

También se sumaron a la pista varios integrantes del equipo de gobierno: el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Kast, en cambio, reservó su debut para la noche.

Además, hubo un aporte de última hora al atuendo presidencial.

El martes, el diputado republicano Diego Vergara llegó hasta Palacio con una chupalla confeccionada por el artesano Maximiano López, oriundo de Paredones y radicado en Buin, y su esposa, Leticia Cáceres. La pieza fue entregada como obsequio a Kast, con la idea de que la luzca junto a su atuendo de huaso en el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.