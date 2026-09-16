Repasa la imponente goleada de Barcelona sobre Racing de Santander en LaLiga
Ambos elencos se vieron las caras por la sexta fecha del torneo en el Camp Nou.
Minuto a minuto
Barcelona 7-2 Racing
Un líder sólido
Con este resultado, Barcelona llega a 18 puntos en LaLiga y se mantiene en el liderato, a tres de distancia de Real Madrid, su escolta.
En tanto, Racing de Santander se queda con 7 unidades, en la mitad de la tabla.
¡Final del partido!
Barcelona golea a Racing de Santander por 7-2 en Camp Nou, por la sexta fecha de LaLiga.
90′ ¡Gol de Barcelona!
Hasta que llegó el gol de Lamine Yamal, tras una gran jugada de Adeyemi por la izquierda, para el 7-2.
79′ ¡Golazo de Barcelona!
Gabriel Jesús, con una gran definición, marca el 6-2 ante Racing de Santander.
67′ ¡Gol de Barcelona!
Raphinha, de penal, anota el 5-2 contra Racing de Santander.
65′ ¡Descuenta Racing!
Increíble error de Szczęsny, al que Zabiri le roba la pelota en el área chica y marca el 4-2 ante Barcelona.
46′ ¡Cambio en Barcelona!
Sale con molestias el portero Joan García y entra Wojciech Szczęsny.
Ya se juega el segundo tiempo entre Barcelona y Racing de Santander
Así fue el fallo de Lamine Yamal
La jugada gran jugada colectiva para el cuarto del Barca
Estadísticas del primer tiempo, con un Barcelona dominante
¡Final del primer tiempo!
Barcelona golea a Racing de Santander, por la sexta fecha de LaLiga.
45+1′ ¡Se pierde el penal Lamine Yamal!
45′ Otro penal para Barcelona
Nuevamente Pedro Felipe comete falta, ahora sobre Adeyemi.
42′ ¡Es goleada de Barcelona!
Raphinha, en una gran jugada colectiva, marca el 4-1 ante Racing de Santander.
36′ ¡Gol de Barcelona!
Joao Cancelo, otra vez desde afuera del área, anota el 3-1 sobre Racing de Santander.
30′ ¡Descuenta Racing!
Maguette Gueye, con un picotón luego de un buen contragolpe, marce el 2-1 ante Barcelona.
Así fue el segundo de Barcelona
25′ ¡Gol de Barcelona!
Raphinha, en un penal con una carrera corta, define a la izquierda del arquero para el 2-0 sobre Racing de Santander.
23′ Penal para Barcelona
Hay falta en el área de Pedro Felipe sobre Raphinha.
El golazo de Joao Cancelo
El once con el que saltó a la cancha Racing
Así está jugando Barcelona
8′ ¡Golazo de Barcelona!
Joao Cancelo, con un ajustado remate desde afuera del área, abre la cuenta ante Racing de Santander.
¡Arranca el partido!
Barcelona recibe en Camp Nou a Racing de Santander.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Barcelona y Racing de Santander, por la sexta fecha de LaLiga.
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