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    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm

    Durante los días 17 y 18 de septiembre se esperan además vientos de moderados a fuertes en la zona del litoral, los que alertan que podrían provocar el desarrollo de tormentas de arena.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    DMC emite alertas meteorológicas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una serie de alertas meteorológicas para la región de Arica y Parinacota debido a las condiciones del tiempo que se producirán en la zona desde la noche del 17 de septiembre y durante la celebración de Fiestas Patrias.

    Según el detalle de la entidad, para la zona de la precordillera de la región se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes debido al desarrollo de una vaguada en altura.

    La condición meteorológica podría provocar la caída de entre 10 y 20 mm de precipitaciones desde la mañana del jueves 17 hasta la noche del 18 de septiembre.

    La misma condición también dejará nevadas de moderadas a fuertes en la zona cordillerana de la región.

    Mientras tanto, la zona del litoral de Arica se verá afectada por un jet de bajo nivel que producirá altas temperaturas y también vientos de moderados a fuertes. En particular, la zona litoral espera temperaturas que rondarán entre los 30°C y los 32°C durante la jornada del jueves y el viernes. Por otro lado, los vientos en las zonas del litoral, la Cordillera Costa y la Pampa alcanzarán entre 40 y 60 km/H. Esta condición, advierten, podría provocar el desarrollo de tormentas de arena.

    En este contexto, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtieron que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en cordillera y precordillera y baja en el resto de la región”.

    Por todo lo detallado anteriormente, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvieron la alerta amarilla declarada el pasado 16 de agosto. Precisamente durante ese mes la región fue presa de un fuerte sistema frontal que dejó 93 personas damnificadas, además de 31 viviendas con daño mayor y otras 30 con daño menor, principalmente en la comuna de Camarones.

    Esta situación llevó al Ejecutivo a declarar a la región, además de Tarapacá y Antofagasta, como zonas afectadas por catástrofe.

    Más sobre:TiempoAlerta meteorológicaDMCSenapredLluviaPrecipitacionesVientos

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