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    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial

    El doctor en Economía de Harvard y académico de Chicago, tendrá como sus principales desafíos la creación de empleos, movilizar capital privado para el desarrollo y garantizar el acceso a servicios.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Michael Kremer, Nobel Prize-winning Photo by Jon Chase/Harvard University

    Durante la jornada del miércoles el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, anunció que Michael Kremer fue nombrado economista Jefe del Grupo Banco Mundial y Vicepresidente Sénior de Economía del Desarrollo.

    Kremer es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, y actualmente se desempeña como director del Development Innovation Lab de la Universidad de Chicago. Aunque su mayor reconocimiento llegó en 2019, cuando recibió el Premio Nobel de Economía junto con Abhijit Banerjee y Esther Duflo por su trabajo “enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial”.

    “Michael ha dedicado su carrera no solo a identificar qué funciona en materia de desarrollo, sino también a demostrarlo a gran escala, y ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos”, dijo Banga.

    El propio Kremer declaró que algunos de los principales desafíos serán “crear empleos a gran escala, movilizar el capital privado necesario para financiar el desarrollo y garantizar que las personas tengan acceso a la salud, la educación y otros servicios que necesitan para prosperar”.

    Además, hizo mención a “las nuevas tecnologías generan enormes oportunidades para impulsar el crecimiento y el bienestar humano. Los datos, la evidencia y la investigación pueden ayudar a las empresas y los gobiernos a desenvolverse tanto frente a los desafíos como frente a las oportunidades”.

    Trayectoria

    Actualmente, Kremer ha centrado sus estudios en la innovación en educación, salud, agua, finanzas y agricultura en países en desarrollo.

    Junto con Rachel Glennerster ayudó a poner en marcha, junto con Gavi y el Grupo Banco Mundial, un fondo de US$ 1.500 millones para una vacuna contra el neumococo, que llegaron a cerca de 60 países.

    También cofundó Precision Development, organización que utiliza tecnologías digitales para mejorar la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores.

    Kremer también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y Presidential Faculty Fellow. Es cofundador del Bureau for Research and Economic Analysis of Development y asociado de investigación del National Bureau of Economic Research.

    Más sobre:Banco MundialMichael Kremereconomía

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