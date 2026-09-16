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    Política

    Diputada Parisi dice que no están los votos del PDG para Sala Cuna y define tres condiciones ad portas de reunirse con ministro Rau

    El próximo lunes, a las 09.00 de la mañana, el titular de la cartera de Trabajo se reunirá con parte de la bancada del PDG en la sede del Ministerio para aunar posturas y sumar el apoyo de, al menos, una parte de ese grupo de parlamentarios.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 20 de julio 2026 La diputada Zandra Parisi en la Comision de La Familia Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En intensas negociaciones se encuentra el gobierno, en particular el ministro del Trabajo, Tomás Rau, de cara a la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

    Las conversaciones que ha debido desplegar el secretario de Estado se han concentrado especialmente en la bancada del Partido de la Gente (PDG), clave para los intereses del Ejecutivo, de acuerdo a los equilibrios políticos que existen en la Cámara.

    En ese contexto, el próximo lunes, a las 09.00 de la mañana, el titular de la cartera de Trabajo se reunirá con parte de la bancada del PDG en la sede del Ministerio para aunar posturas y sumar, al menos, a una parte de ese grupo de diputados.

    Previo a la reunión, la diputada Zandra Parisi, quien asistirá a la cita con Rau, en conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, transparentó ciertas exigencias para que el PDG se allane a un acuerdo con el Ejecutivo.

    Y remarcó que, hasta que La Moneda no recoja esas consideraciones, los votos del PDG no están para aprobar la iniciativa.

    Dado que el financiamiento del proyecto fue desechado en el Senado, el gobierno deberá reponerlo en la Cámara. Para ello, la fórmula que propone consiste en que el empleador financie el Fondo de Sala Cuna, descontando 0,35 puntos porcentuales del 3% de las cotizaciones al seguro de cesantía (quedaría en 2,65%).

    Al respecto, la diputada Parisi fue tajante. “A mí no me gusta para nada”, sentenció.

    Junto con considerar que la tramitación del proyecto tiene “un retraso impresionante”, Parisi alegó que “no están ni siquiera las salas cunas que se necesitan. Hoy día tenemos alrededor de 100 mil cupos en salas cunas, de los cuales 70 mil ya están ocupados”.

    Sobre la fórmula -que es el principal nudo que deberá destrabar el gobierno- la legisladora profundizó en que “seguimos viendo que la responsabilidad va a ser a cargo del empleador de la mujer. ¿Por qué no hacemos de una vez por todas más fácil, si queremos que la mujer nuevamente esté con trabajo, que sea a cargo del empleador del padre?“.

    “Todo niño tiene un padre y una madre, ¿por qué el empleador del padre no se hace cargo del costo, para que así no exista ninguna excusa para poder contratar a mujeres?”, continuó la diputada.

    En esa línea, agregó: “Se está hablando de un copago que saldría del fondo de cesantía, que vendría siendo un 0,35%. Si llevamos ese 0,35 al sueldo mínimo, ¿saben de cuánto estamos hablando? 2 mil pesos mensuales".

    “Es un proyecto que no tiene financiamiento y va a quedar muy bonito, muy bonito escrito en un papel, superlindo, como todo en Chile; todo en Chile queda hermoso en papel, pero cuando llega a los hechos reales, se dan cuenta que no hay financiamiento”, complementó.

    Respecto del diseño de la iniciativa, el ideal para la legisladora es que “no tenga un problema de un copago el día de mañana, porque también acá está considerándose que si no te alcanza para optar o no tienes cupo para una sala cuna que esté con el auspicio o que esté con el apoyo del Estado, tendría que ir a una sala cuna particular”.

    Las exigencias

    De cara a la reunión que sostendrán con Rau el próximo lunes, la diputada transparentó, al menos, tres exigencias que llevarán a la sede del Ministerio del Trabajo.

    En primer lugar, Parisi sostuvo que se debiera considerar al empleador del padre para el pago del seguro.

    “En segundo lugar, tiene que haber un mayor aporte por parte del Estado para que sea sala cuna universal”.

    Por último, complementó la diputada, “considerar a todo Chile”. “¿Me van a decir que lo que se vive en torno a la educación primaria es lo mismo que se vive en el sur de nuestro país? Es completamente distinto, y en el sur no hay tanta sala cuna", justificó la diputada.

    Ejemplificando con el trabajo legislativo y las negociaciones políticas que ha activado el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de la agenda de seguridad, la diputada -que lo calificó como alguien " muy abierto al diálogo"- pidió que Rau desplegara esas mismas aptitudes en la Cámara.

    De hecho, producto de la inexperiencia política y de falta de red que lo sostenga, el titular de la cartera del Trabajo sufrió un revés a mano de la senadora Yasna Provoste (DC) en esta iniciativa, cuando la representante por Atacama logró la concesión de la titularidad del derecho de sala cuna a los menores de edad, en vez de sus padres trabajadores.

    ¡Qué desastre!“, llegó a decir el ministro, luego de la votación que ganó la senadora, sin percatarse que tenía el micrófono encendido.

    Pese a las advertencias de Parisi y su negativa inicial a dar su voto, hay otros diputados de la bancada que han mostrado mayor apertura.

    La subjefa del PDG, Tamara Ramírez, aseguró que “no tienen un prejuicio” con la fórmula propuesta por el gobierno.

    En todo caso, precisó que el respaldo a la iniciativa depende de un análisis que pretenden hacer en una mesa de trabajo comprometida por Rau.

    “El hecho de que el Senado haya despachado el proyecto con su fórmula de financiamiento rechazada nos obliga a actuar con máxima cautela. Mi voto estará condicionado a que el Ejecutivo presente una propuesta financiera sólida y viable”, sostuvo, por su parte, la diputada Flor Contreras.

    Más sobre:PolíticaPDGZandra ParisiSala CunaTomás Rau

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