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    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Dunas, senderos, altura y navegación fueron parte de una experiencia de dos días en que La Tercera puso a prueba las principales herramientas del reciente lanzamiento de la marca de smartwatches.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    El reloj marcaba la ruta mientras avanzábamos por el Valle de la Luna, a más de 2.300 metros de altura, mostrando datos como oxigenación, altitud y frecuencia cardíaca. Era el inicio de la prueba de los nuevos Garmin Fénix 9 y Fénix 9 Pro.

    La Tercera fue invitada por la marca a probar su cuarto lanzamiento del año en los áridos paisajes del norte en San Pedro de Atacama.

    El viaje reunió a deportistas e influencers todos ligados al mundo outdoor.

    Entre ellos, las hermanas Antonia y Melita Abraham, campeonas y máximas referentes del remo chileno e internacional, los primos Astorga, quienes son parte de “El Clan” Chagual Orrego y Pedro Astorga, y Victoria Ansaldo, quien recorre Chile a bordo de Octavia, la Kombi viajera del año 1985.

    Durante dos días, el reloj pasó de las caminatas por el desierto a la navegación en rutas de montaña y la actividad a gran altura. Y justamente ese tipo de escenarios es donde Garmin busca diferenciar a su nuevo dispositivo.

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    El Valle de la Luna a 2.300 metros

    La primera jornada comenzó recorriendo las dunas y paisajes del Valle de la Luna.

    Allí, el Fénix 9 fue utilizado para registrar una actividad de senderismo y seguir la navegación, mientras el grupo avanzaba por las montañas y dunas de la zona que es parte de la cordillera de la sal.

    El dispositivo permite consultar mapas y seguir rutas sin depender de una conexión permanente a internet, una característica especialmente útil en lugares donde la señal puede ser limitada o inexistente.

    El reloj también permite crear trayectos de ida y vuelta. Se puede establecer una distancia y una dirección y, a partir de la información disponible en sus mapas, el dispositivo puede sugerir recorridos considerando elementos como la topografía, puntos de interés y el desnivel acumulado.

    Las novedades del Fénix 9

    A estas funciones se suma una construcción pensada para resistir las exigencias del uso outdoor.

    El Fénix 9 cuenta con un bisel de titanio, mientras que la caja está fabricada en polímero reforzado con fibra y tiene una cubierta trasera de titanio.

    En el caso del Fénix 9 Pro, en cambio, la construcción es íntegramente de titanio.

    Ambos modelos están disponibles en tamaños de 43, 47 y 51 milímetros y, pese a su apariencia robusta, la construcción busca mantener un peso ligero y hacerlo cómodo para llevar durante largas jornadas, e incluso, dormir con ellos.

    La autonomía también es uno de sus puntos fuertes: el reloj ofrece hasta 18 días de batería en modo smartwatch.

    En esa misma lógica aparece Garmin Epic, una nueva función que permite reunir hasta 92 días de actividades en un solo registro, pensada para quienes realizan períodos extensos de entrenamiento, viajes o expediciones y quieren revisar su evolución.

    Una linterna para cuando cae el sol

    La primera jornada de viaje terminó viendo el atardecer en un sector desértico en las afueras de San Pedro de Atacama.

    Cuando comenzó a oscurecer, apareció otra de las herramientas que Garmin integra en el Fénix 9: su linterna led.

    El reloj cuenta con tres modos de iluminación: blanco, con cuatro niveles de intensidad; rojo, pensado para facilitar la visión nocturna; y verde, orientado a actividades prolongadas con un menor consumo de batería.

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    La prueba a más de 4.000 metros

    El segundo día comenzó antes del amanecer. El grupo se trasladó hasta Machuca, un poblado ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

    El cambio de altitud evidenció nuevamente algunas de las funciones del reloj relacionadas con el monitoreo del organismo y el oxígeno disponible en la altura.

    El recorrido también permitió recorrer el entorno y observar algunas de las especies que habitan esta zona del altiplano, entre ellas el flamenco chileno, el flamenco andino y el flamenco de James.

    Pero la jornada todavía tenía otra prueba preparada.

    Navegar entre cactus de hasta siete metros

    El grupo continuó hasta el Cañón de Guatín, en el llamado Valle de los Cactus.

    El sendero transcurre entre cactáceas que pueden alcanzar hasta siete metros de altura y está acompañado por el agua del río Puritama, un curso de origen volcánico y termal.

    Aquí, nuevamente, la navegación fue una de las funciones centrales.

    El Fénix 9 permite seguir recorridos y consultar información del terreno directamente desde la muñeca, algo que cobra especial importancia en rutas donde el paisaje puede dificultar la identificación del camino.

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Más allá del deporte

    El Fénix 9 no está pensado únicamente para registrar una corrida, una subida al cerro o una sesión de gimnasio.

    También busca entregar una lectura más completa del estado físico del usuario a partir de distintas métricas que se registran durante el día y la noche.

    Una de ellas es el seguimiento del sueño. El reloj registra cuánto tiempo se durmió y desglosa el descanso en sus distintas fases, además de entregar una puntuación que sirve como referencia de la calidad del sueño.

    Otra de las funciones clásicas es el Body Battery, un indicador que busca representar la reserva de energía, en una escala de 0 a 100, disponible durante el día.

    El reloj también entrega un nivel de estrés a partir de las variaciones de la frecuencia cardíaca, permitiendo observar cómo este indicador cambia en distintos momentos del día.

    A estas herramientas se suman entrenamientos guiados en pantalla para actividades como fuerza, yoga y movilidad, con animaciones que muestran cómo realizar determinados ejercicios.

    Una aventura que terminó en Santiago

    La experiencia culminó este miércoles 9 de septiembre en Mall Sport, uno de los principales puntos de encuentro para el mundo del deporte en Santiago.

    Allí se presentaron los nuevos modelos, junto con un cortometraje documental, que registró la aventura del grupo de deportistas e influencers durante su paso por San Pedro de Atacama.

    El encuentro también contó con premios y distintas sorpresas para los asistentes, además de la participación de los protagonistas del viaje, quienes compartieron sus impresiones sobre la experiencia y las funciones que pudieron probar durante esos días.

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama Alejandro Cifuentes

    “Tú puedes poner un trayecto en auto y, si no tienes conexión, puedes buscar supermercado cerca, alguna farmacia, bencinera. Si no tienes conexión en el teléfono, el reloj te indica dónde ir”, explicó la deportista olímpica Melita Abraham.

    Para Chagual Orrego, quien por primera vez usó un reloj Garmin en este viaje, una de las funciones que más llamó su atención fue la información relacionada con el estado del organismo durante la actividad física.

    “Me está diciendo muy bien lo que está pasando con mi cuerpo. (...) En altura, al tiro nos mostró cómo había aumentado nuestro ritmo cardíaco. Entonces uno se da cuenta de que, con esa altitud, el corazón te está marcando otra cosa. Es impresionante”, comentó.

    El Garmin Fenix 9 y Fenix 9 Pro ya están disponibles para quienes quieran conocer sus características y adquirir uno de los nuevos modelos. Para revisar las distintas versiones, tamaños y opciones disponibles, se puede visitar la tienda oficial de Garmin.

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