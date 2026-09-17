Rafael Jódar vuelve a encender las alarmas en España tras desvanecerse previo a la serie de Copa Davis: “No siento la pelota”

El equipo español de Copa Davis está en alerta. Rafael Jódar (14° del ranking ATP), la gran figura del conjunto capitaneado por David Ferrer, ha afrontado una serie de problemáticas físicas en su estadía en Chile.

En medio de los entrenamientos en el Court Central Anita Lizana, el tenista de 20 años volvió a presentar malestares. De hecho, según informó El Mercurio, el oriundo de Leganés incluso llegó a desvanecerse.

El propio Jódar le comunicó tanto a su padre como a su entrenador las complicaciones que sintió en plena práctica del equipo español: “No siento la pelota, no estoy cómodo”, aseguró el madrileño durante el entrenamiento.

Chile y España se enfrentarán este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en una confrontación histórica en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. El vencedor de la serie avanzará al grupo de los ocho mejores del certamen.

Constantes malestares

Jódar ha sufrido constantes complicaciones en su paso por Chile, marcado por diferentes problemas físicos en las prácticas. Como informó El Deportivo, este miércoles, el leganense presentó malestares estomacales y se retiró del entrenamiento de la tarde entre vómitos. Además, también tuvo dolencias en una de sus piernas.

El equipo español confirmó sus problemas: “Ha tenido algún malestar en el estómago, un pinchazo, algo que comió debió sentarle mal”, aseguraron sobre el joven tenista de 20 años.

En tanto, el mismo Jódar recordó sus enfrentamientos con Alejandro Tabilo este año en el circuito: “Creo que las condiciones son totalmente diferentes. Al final es otra superficie, otro ambiente. En la Copa Davis, yo creo que es diferente. Somos dos jugadores que jugamos bien, porque este año hemos jugado tres veces ya, pero esos enfrentamientos no tienen que marcar cómo vaya a ser en este duelo. Al final, los dos somos grandes jugadores, intentaremos dar lo mejor para nuestros respectivos países. Intentar hacer un buen partido, una buena eliminatoria, e ir partido a partido”, aseguró un día antes de presentar malestar físico.