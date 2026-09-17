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    “Conmigo no”: Lionel Messi estalla contra el comisionado de la MLS tras obtener el título de la Campeones Cup

    El futbolista argentino y Don Garber tuvieron un duro cruce en medio de las celebraciones por la conquista del Inter Miami.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lionel Messi encaró a Don Garber, comisionado de la MLS. Foto: Captura de video. pc

    Lionel Messi y el Inter Miami consiguieron la noche de este miércoles sumar un nuevo título a su palmarés. Un triunfo por 2-0 sobre Cruz Azul, con un tanto del argentino, le dio al equipo estadounidense la Campeones Cup.

    En este duelo, además, Leo llegó a los 100 goles con el cuadro de las garzas en solo 115 partidos y sumó su 48° título de su carrera. Por cierto, el tanto fue especial, pues el primero que marcó con la escuadra rosa fue justamente contra el cuadro mexicano.

    De esta manera, el Inter Miami sumó su cuarto título desde la llegada de Messi. Antes habían conseguido la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y la MLS Cup en 2025.

    El conflicto

    Claro que lo anterior pasó a segundo plano cuando los futbolistas comenzaron las celebraciones. En ese instante Don Garber, comisionado de la MLS y Lionel Messi tuvieron un tenso cruce donde se vio al argentino bastante molesto.

    Una vez que le entregaron el trofeo, el futbolista transandino fue de frente tras Garber haciendo gestos y reclamándole “conmigo no”.

    Tras este episodio diversos medios intentaron buscar los motivos que desataron el enojo de Messi. El sitio web Hitc expuso que esta situación pudo darse por un comentario que realizó el comisionado en medio del Mundial de Norteamérica 2026.

    En una entrevista con Front Office, Don Garber indicó que Messi se quejaba de él por algunos conflictos arbitrales en la MLS.

    “Después de un partido, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, su director ejecutivo y yo bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail, uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido”, afirmó en la oportunidad.

    No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien. Lo acepto”, comentó.

    Y en Argentina, Olé recordó que las diferencias pueden venir desde el All Stars de 2025, en el que Messi recibió un partido de suspensión por no estar presente en el encuentro, ya que el delantero buscaba cuidar su estado físico.

    “De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club”, informó el comunicado de la MLS en dicho momento.

    Tenemos una política de larga data sobre la participación en el Juego de las Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”, señaló entonces Garber.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLionel MessiInter MiamiDon GarberCampeones Cup

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