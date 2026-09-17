El sueño de cualquier aficionado es defender a su equipo favorito. O, al menos, vivir la experiencia que implica ser futbolista profesional. Aunque sea por un día. El Everton, que integra la Premier League, la competencia futbolística más importante del mundo, da un paso adelante y ofrece acercarse lo más posible a ese deseo.

Mediante sus redes sociales, la escuadra de Liverpool, anuncia una singular oferta: la de experimentar todas esas sensaciones. Con un añadido: se trata de una actividad solidaria en beneficio de las personas en situación de calle, en la que coincidirán con el Liverpool, su archirrival, y estrellas de todo el mundo.

Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra

El sábado 26, una escuadra denominada Merseyside XI, compuesta por jugadores históricos de ambos equipos liverpulianos, se medirá contra el Resto del Mundo XI. Figuras como Cafú, Clarence Seedorf, Robbie Fowler y Gareth Barry serán parte de la segunda formación, lo que da cuenta de la relevancia del compromiso.

Lo llamativo está en la propuesta más costosa. Lo resume la sigla que la acompaña: VIP. En la práctica, se traduce en que quien la adquiera, a un costo de US$ 28 mil, podrá participar de todas las instancias propias de un partido de fútbol, excepto una: jugarlo.

El Everton inglés (Foto: @evertonfc)

El paquete, denominado ‘LGNDS VIP Immersive Experience’, incluye la posibilidad de entrenar con el equipo, ser parte de la concentración, compartir comidas con las estrellas y formar parte del bus que ocupará la delegación, para llegar al estadio con los ocasionales compañeros.

No es lo único. Además, quien lo adquiera podrá ser parte del calentamiento y presenciar la charla técnica, dos instancias que habitualmente están reservadas a los planteles y sus respectivos cuerpos técnicos.

El ‘combo’ incluye la posibilidad de sentarse en la banca de suplentes y de conservar la indumentaria que le será asignada. “No mirar al equipo, ser parte de él”, consigna la propuesta oficial.

El Game of Hope (Juego de la Esperanza) busca reunir recursos para Shelter y Everton in the Community, entidades que trabajan para superar la falta de vivienda en Merseyside.