EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

Estados Unidos anunció este miércoles que seguirá denegando visas a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP) por “falta de reformas” pactadas con Washington y “actividades continuas que socavan las perspectivas de paz”.

Una medida que impedirá al presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmud Abbas, el poder estar presente en la próxima cita de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, para la cual la Casa Blanca solo eximirá de sus sanciones al personal de la Misión de Observación ante la ONU.

“Como consecuencia de su falta de reformas, contraria a los compromisos adquiridos con Estados Unidos, y de sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos prorrogará las sanciones que deniegan visados a miembros de la OLP y funcionarios de la AP” , anunció el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado.

Como justificación, la diplomacia estadounidense invocó el “interés nacional”, defendiendo su decisión de “imponer consecuencias y exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por glorificar el terrorismo”.

Esto en línea con su acusación contra los miembros de estas organizaciones de “continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares”.

Asimismo, Washington reprochó a ambas entidades el “emprender acciones para internacionalizar el conflicto israelí-palestino, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, así como el “intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral”.

Sin embargo, la cartera dirigida por Marco Rubio -quien aún no ha se ha referido a la exclusión de Abbas- sí mantuvo, en cambio, “la exención vigente para el personal notificado como parte de la Misión de Observación de la OLP ante las Naciones Unidas, tal como se estableció en determinaciones anteriores del Departamento”, permitiendo así una reducida presencia de la AP y la OLP en la asamblea.