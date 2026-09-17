Alcaldesa de Quilicura “lamenta” respuesta de Arrau por velorio simbólico: “Creo que sus asesores no le dieron la información”

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, cuestionó esta jornada la respuesta dada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tras el emplazamiento que la jefa comunal hizo al gobierno por el violento “velorio simbólico” registrado en su comuna.

Un llamado de atención que la autoridad municipal realizó luego de que la noche del martes su municipio fuera escenario de una despedida simbólica -que se extendió a la madrugada del miércoles-, con fuegos artificiales y disparos, en memoria un hombre de 20 años que murió por múltiples impactos de bala el sábado pasado.

Bobadilla detalló esta mañana, en entrevista con 24 horas, que los vecinos pasaron la noche en vela con miedo a que los proyectiles ingresaran a sus casas, para luego emplazar al gobierno del Presidente José Antonio Kast y a su ministro de Seguridad.

“Déjense de perder el tiempo, por favor, con mucha humildad se lo digo y respeto. Vengan a desarticular las bandas organizadas que están presentes en Quilicura y en otras comunas de la Metropolitana. Que solos no podemos” , señaló la alcaldesa en la oportunidad.

Sin embargo, horas después, Arrau descartó fallas en la planificación policial y aclaró que la situación no correspondía a un funeral de alto riesgo, ya que el cuerpo de la víctima aún estaba en el Servicio Médico Legal.

“Son situaciones que no son previsibles en la magnitud y, por tanto, no había servicios desplegados. Esto no es un funeral de alto riesgo como se ha planteado; son situaciones inesperadas”, afirmó.

Además de apuntar a que “si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso” .

Y en conversación esta noche con CNN Chile, la alcaldesa se refirió a la respuesta del titular de Seguridad, respondiendo afirmativamente ante la consulta de que si las autoridades podrían haber previsto lo que pasó.

“Totalmente, porque desde el sábado desplegué a mis equipos. Yo tengo drones y una alta inversión municipal. El primer día no pasó nada, hubo alguna congregación en el servicio de urgencia, donde estaban estos heridos, pero no pasó a mayores. El domingo, lo mismo. El lunes, algo de movimiento con algunos toldos, pero el martes llega a Carabineros y hubo toda esta aglomeración de personajes, con una apología de armas”, contestó.

De la misma forma, la alcaldesa también aseguró que intentó comunicarse con el gobierno ante esta situación: “Sí, claro. Yo tengo una muy buena relación con el delegado presidencial, Germán Codina. Él me dice: ‘Está todo OK, están todos informados’. Y aquí tengo que decirlo: no hubo comunicación desde la Seremi de Seguridad hacia el ministro (Martín Arrau). Yo lamento las declaraciones (de él) ”.

“Creo que al ministro, con todo lo que está pasando en Chile, sus asesores no le dieron información que corresponde. Así de claro. Si nosotros estábamos monitoreando el día anterior y sabíamos lo que estaba pasando en ese sector, con mayor razón se debería haber potenciado la seguridad ayer”, argumentó, para inmediatamente señalar: “Esto se podría haber evitado con medidas adecuadas” .

Adicionalmente, reveló que entre los antecedentes que se manejaban estaban los llamados a través de redes sociales y los videos en torno al homenaje. “Nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, pero tampoco ellos podían ir a enfrentarse sin un camión lanzaaguas o los carros blindados”, mencionó.

Para terminar reafirmando que junto con Carabineros monitorearon la situación. “Los refuerzos llegaron después de la medianoche, cuando esto empezó a las 22:00 horas. Tengo los respaldos y videos”, declaró.