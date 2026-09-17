SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    La sede administrativa del monarca británico rompió el silencio de manera inusual después de que se revelara un extracto de las memoria del conde, que afirma que el rey Carlos III dijo días después de la muerte de su exesposa que “la olvidaremos pronto”.

    Por 
    Lya Rosen
    Charles Spencer y sus memorias El canto del cisne. Diana, mi hermana. Foto: Archivo

    El Palacio de Buckingham respondió este miércoles formalmente a Charles Spencer, hermano de la princesa de Gales, luego de que se revelarán extractos de El canto del cisne: Diana, mi hermana, un volumen de memorias que él escribió y que saldrá a la venta a nivel mundial el 22 de septiembre.

    Dentro de ellos un pasaje donde afirma que el actual rey Carlos III dijo días después de la muerte de su exesposa que “la olvidaremos pronto”.

    De acuerdo a Spencer, el entonces príncipe de Gales además lo sometió a un “avalancha de ira” luego de que él insistiera en que su hermana no habría querido que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, participaran en su cortejo fúnebre.

    Ante esto, un portavoz del Palacio declaró que “si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

    Funerales de la princesa Diana de Gales en septiembre de 1996. Foto: Archivo.

    Se espera que el libro sea muy crítico con la familia real, sin embargo, hasta el momento solo el periódico Daily Mail tuvo acceso a este. Lo que habría sucedido después de que fueran robados ejemplares del volumen biográfico del duque de Spencer desde un camión en los Países Bajos.

    De acuerdo a BBC, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron sustraídos del vehículo mientras este se dirigía desde la imprenta de la editorial en dicha nación hasta su almacén.

    En el primer extracto que se hizo público este mismo miércoles, el conde de Spencer asegura que un alto asesor de Buckingham le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de la princesa Diana, a lo que él se opuso.

    Poco después habría recibido una llamada de Carlos. Sobre esta escribió en sus memorias: “Él desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo.‘No se preocupen’, siseó, ‘la olvidaremos muy pronto’”, detalló en el texto.

    La respuesta dada hoy resulta inusual para el Palacio de Buckingham, que normalmente no comenta acerca de libros ni informes sobre miembros de la Casa de Windsor.

    En 2023, la sede administrativa del monarca británico guardó silencio tras la publicación del volumen biográfico del príncipe Harry, titulado Spare, a pesar de que contiene numerosas afirmaciones sobre el rey y la familia real.

    Más sobre:Reuno UnidoCharles SpencerDiana de GalesRey Carlos IIIPalacio de BuckinghamLibroEl canto del cisne: Diana, mi hermanaMemoriasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Te Deum Ecuménico: Chomali pide “grandes acuerdos” a la clase política y califica la corrupción como “el mal de todos los males”

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    PDI detiene a imputado por homicidio de hombre de 29 años tras altercado en Peñalolén

    Imputada por parricidio frustrado en Alto Hospicio queda en prisión preventiva

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Lo más leído

    1.
    Despidos masivos en residencia presidencial argentina: Milei reemplazó al personal civil por militares

    Despidos masivos en residencia presidencial argentina: Milei reemplazó al personal civil por militares

    2.
    La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EE.UU.

    La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EE.UU.

    3.
    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    4.
    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    5.
    China y Rusia vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía reimponer sanciones a Irán

    China y Rusia vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía reimponer sanciones a Irán

    6.
    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Te Deum Ecuménico: estos son los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante
    Chile

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Te Deum Ecuménico: Chomali pide “grandes acuerdos” a la clase política y califica la corrupción como “el mal de todos los males”

    PDI detiene a imputado por homicidio de hombre de 29 años tras altercado en Peñalolén

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo
    Negocios

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship
    El Deportivo

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    El remo tiene otra jornada llena de medallas en los Juegos Suramericanos con las Abraham y las hermanas Hostetter en lo más alto

    “Abucheos, miedo y sufrimiento”: Brasil advierte del “susto” del Flamengo para llegar a semifinales de la Libertadores

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa
    Mundo

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    ONU documenta más de mil casos de violencia sexual en Ucrania y atribuye el 89% a las fuerzas rusas

    Bomberos de Quito logran controlar siete de nueve incendios forestales registrados en la ciudad

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero