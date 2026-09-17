“El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

El Palacio de Buckingham respondió este miércoles formalmente a Charles Spencer, hermano de la princesa de Gales, luego de que se revelarán extractos de El canto del cisne: Diana, mi hermana, un volumen de memorias que él escribió y que saldrá a la venta a nivel mundial el 22 de septiembre.

Dentro de ellos un pasaje donde afirma que el actual rey Carlos III dijo días después de la muerte de su exesposa que “la olvidaremos pronto”.

De acuerdo a Spencer, el entonces príncipe de Gales además lo sometió a un “avalancha de ira” luego de que él insistiera en que su hermana no habría querido que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, participaran en su cortejo fúnebre.

Ante esto, un portavoz del Palacio declaró que “si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida” .

Funerales de la princesa Diana de Gales en septiembre de 1996. Foto: Archivo.

Se espera que el libro sea muy crítico con la familia real, sin embargo, hasta el momento solo el periódico Daily Mail tuvo acceso a este. Lo que habría sucedido después de que fueran robados ejemplares del volumen biográfico del duque de Spencer desde un camión en los Países Bajos.

De acuerdo a BBC, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron sustraídos del vehículo mientras este se dirigía desde la imprenta de la editorial en dicha nación hasta su almacén.

En el primer extracto que se hizo público este mismo miércoles, el conde de Spencer asegura que un alto asesor de Buckingham le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de la princesa Diana, a lo que él se opuso.

Poco después habría recibido una llamada de Carlos. Sobre esta escribió en sus memorias: “Él desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo.‘No se preocupen’, siseó, ‘la olvidaremos muy pronto’” , detalló en el texto.

La respuesta dada hoy resulta inusual para el Palacio de Buckingham, que normalmente no comenta acerca de libros ni informes sobre miembros de la Casa de Windsor.

En 2023, la sede administrativa del monarca británico guardó silencio tras la publicación del volumen biográfico del príncipe Harry, titulado Spare, a pesar de que contiene numerosas afirmaciones sobre el rey y la familia real.