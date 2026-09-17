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    Líder de la OTAN advierte sobre el “entorno de seguridad más peligroso y complejo de una generación”

    Mark Rutte pidió a las fuerzas armadas europeas que "proporcionen el poderío militar que la OTAN necesita" ante la incertidumbre geopolítica que vive el continente.

    Por 
    Lya Rosen
    El secretario general de OTAN, Mark Rutte. Foto: Archivo. NATO

    El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, hizo este miércoles un llamado a Europa para que sus países aumenten el gasto en defensa, advirtiendo que el continente enfrenta hoy el entorno de seguridad “más peligroso y complejo” de una generación.

    “Es fundamental que sus fuerzas armadas sigan proporcionando la capacidad militar que la OTAN necesita”, dijo Rutte en la Conferencia Anual de la Fundación Ditchley en Oxfordshire, Reino Unido.

    Luego apuntó a que “está claro que si no invertimos más en nuestra seguridad, nuestra defensa colectiva no será creíble”.

    En la alocución afirmó que la OTAN se enfrenta al “entorno de seguridad más peligroso y complejo de una generación” con el regreso de las guerras en Europa y Medio Oriente, y una incertidumbre geopolítica más amplia, como consignó The Guardian.

    Después citó a “Rusia y su guerra contra Ucrania, el terrorismo, Irán y los cambios tectónicos de la competencia geopolítica mundial”, como argumento de porqué Europa necesitaba invertir más, porque de lo contrario “nuestra defensa colectiva no será creíble”

    “No podemos proteger nuestro estilo de vida si no invertimos en nuestra defensa”, añadió.

    De la misma forma, apuntando al país anfitrión del encuentro, Rutte dijo que Reino Unido desempeñaba “un papel fundamental en la construcción de una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte”, junto con señalar que esta nación estaba invirtiendo miles de millones para modernizar el sistema de disuasión nuclear Trident y que está comprometida con la defensa de los miembros de la OTAN.

    Asimismo, el secretario general afirmó que Reino Unido estaba “liderando la respuesta” contra la campaña rusa de provocación y sabotaje en toda Europa, y que había sido “un buen amigo de Ucrania”, ya que gasta 3.000 millones de libras esterlinas (unos US$4.000 millones) al año en apoyo al gobierno ucraniano con armamento.

    Luego, tras afirmar que los aliados de Estados Unidos tienen “hombros anchos” y están preparados para asumir más responsabilidades, Rutte recordó que solo en 2025 los aliados europeos y Canadá -que hoy solicitó unirse a la Fuerza Expedicionaria Conjunta que lidera Reino Unido- gastaron casi un 20% más en defensa.

    “La OTAN es y siempre será una alianza transatlántica. Este es el principio que sustenta la OTAN 3.0 y el reequilibrio de nuestra seguridad”, indicó.

    De igual manera, precisó que una Europa segura, un Atlántico seguro y un Ártico seguro son “prioridades para la OTAN y también esenciales” para la seguridad a largo plazo de Estados Unidos.

    Más sobre:Mark RutteSecretario generalOTANEuropaDefensaGastoReino UnidoMundo

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