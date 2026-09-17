“Otra cosa era con guitarra”: La paya de Kast en su debut en las fondas del Parque O’Higgins

El Presidente José Antonio Kast dio la noche de este miércoles el puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins, donde mostró su faceta más distendida, con bromas sobre el esperado pie de cueca, una paya con alusiones a la contingencia y el tradicional baile junto a su esposa y primera dama, María Pía Adriasola.

Tras pronunciar el tradicional discurso que dio por inauguradas las festividades patrias, el Mandatario bromeó con las “altas expectativas” que existían en torno al baile tradicional, para el cual se preparó una vez a la semana con un grupo folclórico de Paine, comuna de donde es oriundo.

Mientras hablaba de los logros de su gobierno y destacaba los índices en materia de seguridad, Kast señaló que “hoy estamos reunidos para celebrar la alegría de los chilenos de tener nuestras Fiestas Patrias y hacerlo aquí en el Parque O’Higgins, con una cueca bien zapateada”, mientras golpeaba con uno de sus pies el suelo de la tarima.

En ese instante, Kast dirigió las miradas hacia el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

“Estamos todos expectantes de cómo va a bailar el alcalde (Desbordes), todas las cámaras y las miradas están puestas en usted, señor alcalde”, dijo el Presidente, tras lo cual el jefe comunal fue enfocado y rio a carcajadas.

“Eso es para desviar la atención”, agregó Kast en medio de risas, provocando los aplausos de los presentes.

La paya de Kast

Hacia el final de su discurso, el jefe de Estado recomendó que “si alguien va a tomar, que pase las llaves (...) que nadie tenga que lamentar una tragedia por algún tipo de irresponsabilidad”.

Tras un “Viva Chile”, Kast afirmó que “hay una tradición junto al baile de la cueca tan esperado, que es la paya” y sacó un papel en el que llevaba escritos los versos que leería ante los presentes.

“Brindo por nuestra bandera,

por septiembre y la alegría,

desde Visviri hasta la Antártica,

pasando por La Araucanía.

Brindo también por nuestros mares,

campos, ríos, lagos y volcanes.

También por los territorios insulares

y por nuestro Estrecho de Magallanes.

Dicen que somos fomes

y puede que tengan razón,

pero no nos eligieron para contar chistes,

sino para arreglar nuestra nación.

Me dijeron que otra cosa era con guitarra

y pucha que tenían razón,

pero gobernar se hace más fácil

cuando le ponemos el corazón.

Día a día sin descanso

hay mucho que ordenar:

queremos un Chile seguro

y que vuelva a despegar.

Que vuelva fuerte el trabajo

y que podamos progresar,

que las familias tranquilas

vuelvan también a soñar.

Quiero acabar mi paya

con esperanza y con amor

y le digo a todo Chile:

‘tranquilos, no solo vamos a estar bien,

sino que vamos a estar mucho mejor’.

Así que levanto este pañuelo

y lo digo con emoción:

¡que viva Santiago,

que vivan las regiones,

que viva Chile,

hoy y siempre de corazón!”.

Durante la intervención, los asistentes aplaudieron especialmente las alusiones al Estrecho de Magallanes y a su estilo “fome”. Luego se realizó el tradicional corte de cinta y Kast dio paso al esperado pie de cueca junto a la primera dama, María Pía Adriasola.