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    Política

    Orrego tras cuestionamientos de republicanos por su cita con Kast: “Es problema de ellos”

    El gobernador de la RM afirmó que se reunió con el mandatario en La Moneda "sin ningún tipo de revanchismo", tras la fallida ofensiva de consejeros republicanos para destituirlo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 23 de junio 2026. El gobernador de Santiago, junto al vicepresidente de la Asociacion Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Isla de Maipo, el director regional de Senapred Metropolitana, y alcaldes de la Region Metropolitana, encabeza el lanzamiento del Sistema de Emergencia Regional (SER), una plataforma tecnologica que permite fortalecer la coordinacion entre municipios, organismos de emergencia e instituciones publicas ante emergencias y desastres Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Al mediodía de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en una cita en la que abordaron una agenda de asuntos regionales, pero que se produjo en un momento particularmente sensible desde el punto de vista político.

    La reunión se dio solo 8 días después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara un requerimiento presentado por consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI que buscaba destituir a Orrego por presuntas faltas a la probidad.

    Tal ofensiva que tuvo entre sus principales impulsores a Ignacio Dülger, consejero republicano y exasesor del Segundo Piso de La Moneda, y al core UDI Álvaro Bellolio, quien también se desempeña a esa repartición.

    En este marco, en sectores del partido hubo desconcierto respecto de la señal que implicaba la cita, ya que mientras algunos parlamentarios republicanos han mantenido durante los últimos días un intercambio público con el gobernador en redes sociales -a raíz de la fallida destitución-, el Presidente optó por recibirlo en Palacio.

    El momento en que se realizó la reunión fue principalmente el cuestionamiento que se registró al interior de la tienda, al producirse apenas una semana después de que sus consejeros sufrieran el revés en el Tricel.

    Y tras participar durante la noche del miércoles en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, el gobernador Orrego se refirió a la cita con el mandatario, y afirmó estar despreocupado de las molestias que la situación pueda haber generado en el Partido Republicano.

    El gobernador de la RM sostuvo que “fue una muy buena reunión, franca y también con puntos de acuerdo. A mi me encantaría que hiciera eso también con la oposición, porque creo que Chile lo construimos entre todos y aquí no sobran manos, faltan”.

    Consultado por los resquemores en el seno de republicanos por la cita con el jefe de Estado, Orrego fue enfático: “Es problema de ellos, yo creo que hay que desterrar de Chile la lógica de guerra de la política. Algunos trataron de matarme, de sacarme de la política en vez de ganarme en las urnas. Creo que estuvimos de acuerdo con el Presidente de que a las autoridades se les reemplaza por elecciones, no por secretaría”.

    Agregó que se reunió con Kast “sin ningún tipo de revanchismo ni amargura, para decirle ‘mire Presidente, aquí tenemos temas comunes en la Región Metropolitana, temas de empleo, de seguridad, de recuperación de espacios públicos como los parques, las ciclovías”, sostuvo.

    Más sobre:Claudio OrregoJosé Antonio KastrepublicanosTricel

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