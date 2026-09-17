Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

Personal de la Fuerza Aérea de Colombia durante la búsqueda de la avioneta accidentada. Imagen Fuerza Aérea de Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos sin vida de los cinco pasajeros de una avioneta que se había estrellado hace tres días, mientras se dirigía hacia la capital del país, Bogotá.

“Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida ”, indicó en sus redes sociales.

El mandatario en su publicación en X además trasladado su “profundo respeto” a los familiares de las víctimas en un momento “de inmenso dolor” e “irreparable ausencia”.

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.



Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

Las víctimas fueron identificadas como Mehmet Cankaya, piloto, y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

La aeronave pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había salido de Condoto después de realizar una misión de salud en el departamento del Chocó, en el centro del país, de acuerdo a las informaciones de la emisora Blu Radio.