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    DT de Montreal alucina con Alexis y el plantel tras pasar a la final del Campeonato Canadiense: “Podemos mover montañas”

    Philippe Eullaffroy no escondió su emoción por la gran victoria sobre Vancouver Whitecaps y le dedicó profundas palabras a sus pupilos. "Le ganamos al mejor equipo de la MLS", declaró.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Foto: @cfmontreal

    Philippe Eullaffroy no lo había pasado bien tras los malos resultados del Montreal en la MLS. De hecho, se había hecho frecuente que cuestionara a sus dirigidos por sus actuaciones. Sin embargo, tras vencer a Vancouver y avanzar a la final del Campeonato Canadiense, desató toda su euforia y dedicó emotivas palabras a sus dirigidos, incluido Alexis Sánchez, quien entró a los 71 minutos.

    “Fue un partido único. Único, no solo por ser el partido de vuelta de una semifinal de copa, sino también porque sabíamos que, si rendíamos bien, no solo nos clasificaríamos, sino que nos enviaríamos un mensaje a nosotros mismos; y no un mensaje subliminal, sino uno real. Hemos vencido al mejor equipo de la MLS en este momento. No vinieron de paseo: alinearon a sus mejores jugadores y querían ganar”, expresó.

    “Insisto en esto: puede parecer una victoria en casa normal, pero ellos alinearon a su mejor equipo. Más allá de la clasificación para la final —que habrá que jugar, porque ni mucho menos está ganada—, el mensaje es que, si somos capaces de vencer a este equipo, ¿por qué no íbamos a poder ganar a los demás? Empezando por Columbus el sábado y Cincinnati dentro de unos diez días. Es un mensaje muy tranquilizador", continuó.

    Por otra parte, el estratega destacó la efectividad de sus jugadores. “Es gratificante contar con esa eficacia; tuvimos menos ocasiones de gol de lo habitual, pero hay que tener en cuenta que nos enfrentábamos a un gran equipo y fuimos más eficaces. Podríamos haber estado aún mejor en algunas transiciones ofensivas y cometimos algunos errores técnicos evitables, pero, en el fondo, una de las claves del partido fue el corazón, esa garra, ese fuego interior; cuando cuentas con 20 jugadores que comparten esa misma intensidad, puedes mover montañas, y hoy, en cierto modo, hemos movido una montaña enorme”.

    En este contexto, el DT ahondó en el pragmatismo de su equipo. “A veces, como entrenador, siempre quieres dominar y controlar el juego, tener un 75% de posesión y crear muchas ocasiones de gol; pero también sabes que debes respetar al rival, sobre todo cuando es bueno, y construyes el equipo para que sea sólido de una forma u otra. Es un equipo muy sólido, con dos centrocampistas de perfil más defensivo”, valoró.

    La alegría del goleador

    En tanto, Prince Osei Owuso, la figura del encuentro, alabó a sus compañeros. “Antes del partido, dije unas breves palabras. Miré a mi alrededor. Estábamos formando un círculo. Miré a mi alrededor. Vi que todos los jugadores estaban listos para el partido. Eso era lo que quería ver”, reveló.

    “Creo que lo demostramos hoy. Luchamos mucho. No fue el partido más vistoso. Creo que hoy mostramos mucha madurez. Podríamos haber sentenciado el partido antes, pero jugamos contra un equipo muy bueno”, sostuvo tras su gran actuación en la que anotó un doblete.

    Más sobre:FútbolCampeonato CanadienseAlexis SánchezMontrealVancouver WhitecapsPhilippe Eullaffroy

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