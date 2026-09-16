“No somos lo suficientemente buenos”: quiénes son los compañeros de Alexis Sánchez en el apuntado Montreal

En la noche del sábado, Alexis Sánchez sumó su séptimo partido con la camiseta del Montreal. La caída con Colorado Rapids afianza la condición de colista en la Conferencia Este del equipo del tocopillano y Thomas Gillier en la Major League Soccer.

El mal momento del elenco de Quebec (cuatro derrotas seguidas en la MLS) ha generado críticas del propio entrenador. Philippe Eullaffroy, interino desde abril tras la salida del italiano Marco Donadel, ha apuntado públicamente a sus jugadores. Por ejemplo, esto declaró tras la caída del miércoles pasado con Charlotte: “En términos de eficacia ofensiva, son muchísimo mejores que nosotros. Eso es lo que suele marcar la diferencia, porque, en cuanto al contenido, siempre nos decimos lo mismo: somos competitivos, hasta que llega el momento de cumplir el objetivo del partido, que es marcar un gol. Entonces, no somos lo suficientemente buenos. Punto”.

No es la primera vez que Eullaffroy critica a sus pupilos. Tras la derrota con Philadelphia del sábado 5 de septiembre, el francés dijo: “Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos... No tenemos más remedio que hacer una autocrítica”.

Un dato de la causa indica que Montreal está último en su Conferencia, con solo cinco triunfos en 25 partidos y con la tercera defensa más batida (51 encajados), solo con mejor registro que Orlando (56) y Cincinnati (59). El otro dice relación con la riqueza de su plantilla. La escuadra propiedad del Grupo Saputo tiene un valor de mercado de 35 millones de euros (40 millones de dólares), según Transfermarkt. Entre los 30 clubes de la MLS, es 27º en este ítem. El uno es Inter Miami, con una valorización de 94 millones de euros (US$ 109 millones).

Los compañeros de Alexis

¿Cuán bueno es el equipo del Montreal? Para la siguiente nota se revisó en detalle el XI del partido ante Charlotte, que fue el último con Alexis Sánchez desde la partida, para analizar el currículum de sus compañeros. No está en discusión que el Niño Maravilla es quien exhibe mejor carrera, al estar en la elite durante tanto tiempo y siendo una pieza fundamental en su selección nacional.

El arquero es el canadiense Sebastián Breza (28), quien ha desplazado a Thomas Gillier. Su formación y primeros pasos en el fútbol fueron en Italia. En 2016 recaló en el Monopoli, de la Serie C, y posteriormente pasó al Potenza, donde jugó en la D y luego en la C italiana. En 2020 llegó cedido al Bologna, para en 2021 fichar en Montreal. Tras préstamos en la tercera categoría italiana y en Suiza, en 2024 regresó a Canadá. A nivel de selección, ha sido considerado para las juveniles de su país.

Alexis Sánchez, durante su presentación en el estadio de Montreal.

En la defensa hay dos colombianos. Brayan Ceballos (25) se formó en Universitario de Popayán y luego pasó a Deportes Quindío, en la segunda división. Durante su carrera tiene pasos por Fortaleza de Brasil, Junior de Barranquilla y Dinamo de Kiev, hasta que en 2024 llegó a la MLS en New England Revolution. Este año fichó en Montreal a cambio de US$ 850 mil. Ha sido seleccionado Sub 23. Su compatriota Brayan Vera (27) surgió en Leones y en 2019 fue vendido al Lecce. Fue cedido a la B italiana y al América de Cali. En 2023 llegó a Real Salt Lake y dos años después recaló en Canadá. Tiene dos presencias con la selección adulta.

El otro central es Brandan Craig (22), quien se formó en la academia del Philadelphia Unión. Tuvo cesiones en Austin FC y El Paso Locomotive, hasta que en 2025 llegó a Montreal. Ha pasado por la Sub 15, Sub 20 y Sub 23 de Estados Unidos. Mientras tanto, Luca Petrasso (26), ítalo-canadiense, ha concentrado su carrera básicamente en Norteamérica, salvo por una pasada a préstamo en el Triestina, en la C de Italia. Ha sido internacional Sub 17 por Canadá.

En el mediocampo aparece Victor Loturi (25), canadiense de raíces de Sudán del Sur. Su carrera profesional partió en el Cavalry de la Canadian Premier League. Su única experiencia europea fue en el Ross County, en la primera división de Escocia. En 2025 llegó como agente libre a Montreal. Fue convocado por Canadá para las Finales de la Nations League 2023 y al año siguiente fue incluido en la prelista de la Copa América. En el eje del medio comparte con el inglés Matty Longstaff (26), surgido del Newcastle. Tuvo cesiones en Escocia y en elencos de categorías inferiores en Inglaterra, hasta que llegó a Norteamérica en 2024. Cuenta con dos presencias en la Sub 20 inglesa.

Como puntero derecho se ubica el venezolano Wikelman Carmona (23), cuya carrera profesional la ha desarrollado íntegramente en Norteamérica. En 2021 fichó en New York Red Bulls, donde pasó tanto en el equipo filial como en el principal. Este año recaló en Montreal. Tiene pasos por la Sub 17 y Sub 20 de la Vinotinto. El año pasado debutó por la selección adulta. En la izquierda aparece Dante Sealy (23), quien nació en Brooklyn y que hoy representa a Trinidad y Tobago por su padre. Su única experiencia europea fue en el equipo reserva del PSV, en 2021. Jugó en Dallas y Colorado Rapids hasta que llegó a Quebec este año.

Al no estar Patrice Owusu, quien ocupa la posición del 9 es el mexicano Daniel Ríos (31). Surgido de la academia de Guadalajara, tuvo préstamos en el Ascenso mexicano en Coras y Zacatepec, y también en la USL norteamericana en North Carolina FC. Su salto a la MLS fue con Nashville SC, para posteriormente tener estadías en Charlotte, Atlanta United y Vancouver Whitecaps. Ha pasado por la Sub 20 mexicana, más no en la adulta.