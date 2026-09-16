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    El remo llena de oros a Chile en los Juegos Odesur

    La especialidad sumó cuatro medallas en las seis finales que se disputaron durante la jornada. Francisca Crovetto, en tanto, alcanzó la plata en el tiro skeet.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Mauricio Palma/Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    Chile logró este miércoles sumar tres nuevas medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

    Las mellizas Antonia y Melita Abraham consiguieron quedar en lo más alto del podio tras imponerse en los Dos remos largos sin timonel.

    El binomio nacional completó los 2.000 metros de competencia con un tiempo de 7′12″64 que las dejó con una ventaja de 6″64 sobre las paraguayas Nicole Martínez y Alejandra Alonso, quienes se quedaron con la medalla de plata.

    El tercer puesto, en tanto, quedó en manos de las uruguayas Ynela Aires y Zoe Acosta, quienes cruzaron la meta a 10″99 de las chilenas.

    Más atrás quedaron las brasileñas Lorrayne Melo y Mariana Macedo (+18″53), las argentinas Katia Baluzzo e Iala Simonetti (+20″78) y las venezolanas Naomi Soazo y Yendris Vásquez (+1′06″40).

    Melita y Antonia Abraham ratificaron su nivel mundial en el dos sin timonel y aportaron el séptimo oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026″, informó el Team Chile a través de sus redes sociales.

    “Las hermanas dominaron de principio a fin en la primera de las múltiples regatas que afrontarán en las movidas aguas santafesinas”, añadieron.

    Minutos más tarde la dupla conformada por Alfredo Abraham y Andoni Habash triunfaron en el Doble par de remos cortos masculino, sumando el octavo oro para el medallero.

    La dupla completó la final con un tiempo de 5′58″39, obteniendo una ventaja de 4″10 sobre los uruguayos Bruno Cetraro y Felipe Klüver. El bronce quedó colgado al cuello de los brasileños Breno de Ornellas y Bernardo Barreto.

    El último oro llegó en el ocho remos largos con timonel conformado por Antonia Abraham, Melita Abraham, Christina Hostetter, Victoria Hostetter, Antonia Liewald, Isidora Niemeyer, Josefa Yáñez, Emili-luise Serandour y Josefa Ceballos.

    El equipo lideró de principio a fin la definición y le dio a Chile el noveno oro en Santa Fe tras finalizar con un tiempo de 5′53″08. El segundo lugar fue para Brasil (+4″18) y el bronce para Paraguay (+15″69).

    Tras darle a la delegación nacional dos medallas de oro, Melita Abraham comentó que “fue un tremendo comienzo para nosotras y para el equipo chileno de remo. Le dimos hoy tres medallas al Team Chile y estamos muy contentas”, señaló.

    Además, indicó que enfrentaron “regatas muy duras, muy difíciles por las condiciones del agua, pero dimos lo mejor y vamos cumpliendo paso a paso el medallero que teníamos propuesto”.

    Por su parte, Antonia, apuntó que “la corriente del agua estaba muy difícil, muy a favor. El viento en el dos sin timonel estaba muy lateral, estuvo muy difícil. En los últimos 750 metros empezamos a agarrar más seguridad, pero antes era sobrevivir. Ya en el ocho el viento calmó harto y la Jo, la Timonel, se fue por el centro de la pista y hubo un momento complicado cuando pasaron olas, pero lo supimos manejar las ocho juntas. Es una pista difícil, muy técnica, pero es nuestro fuerte y de todo el equipo chileno”.

    También se disputó la final masculina de los Cuatro remos largos sin timonel, con César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes como representantes nacionales.

    Los chilenos terminaron obteniendo el segundo lugar de la prueba tras quedar detrás de Uruguay por solo 1″93 tras una apretada competencia.

    El tercer puesto, y la medalla de bronce, fue para Argentina tras finalizar la prueba a 15″51 de los charrúas.

    Crovetto firma la plata

    La deportista nacional Francisca Crovetto consiguió este miércoles el segundo lugar del tiro skeet en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, consiguiendo así su quinta medalla consecutiva en esta competencia.

    La chilena tuvo un puntaje de 24 aciertos, quedando dos platos por debajo de la argentina Mara Kucjarski, quien le entregó a la delegación anfitriona una nueva medalla dorada. El tercer puesto fue para la peruana Daniella Borda con 20.

    Estoy muy contenta de estar de vuelta en los megaeventos después de París 2024 que fue el último mío y, obviamente, después de convertirme en mamá. Contenta con la clasificación. Hice una sólida clasificación con 119, récord de los Juegos Sudamericanos”, mencionó de entrada.

    Sobre la definición indicó que “desafortunadamente la final la disparé mal y no me permitió poder alcanzar el oro que, por supuesto, es lo que todos queremos. Pero feliz de aportar una medalla al Team Chile y siempre felicitar a todas mis compañeras, y en especial a la campeona de Argentina”, concluyó.

    Y el Team Chile celebró esta presea en sus redes sociales. “¡SUBCAMPEONAAA!”, comenzaron señalando en X.

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