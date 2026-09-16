“Es el mejor de Sudamérica en su posición”: la tajante petición de Claudio Bravo para acercar a Erick Pulgar a la Roja

Erick Pulgar volvió a restarse de la Roja. El antofagastino no participará en la gira por Norteamérica programada para fines de mes, que incluye los partidos frente a Canadá, Estados Unidos y México. Ni siquiera la visita del seleccionador Nicolás Córdova y el gerente de Selecciones, Felipe Correa, logró convencerlo de incorporarse al combinado. El volante privilegió al Flamengo, el club en que es figura y recibe un sueldo millonario.

Su determinación ha generado controversia. En principio, porque no es primera vez que el nortino prioriza a su club en desmedro de llamados al combinado nacional. Pulgar, quien hoy tiene 32 años, participó en la obtención de la Copa América Centenario, en 2016.

La tajante petición de Claudio Bravo para acercar a Erick Pulgar a la Selección

Claudio Bravo capitaneó a la Roja y, en esa condición, fue compañero de Pulgar en el equipo nacional. Con ese conocimiento, intenta acercarlo. “Erick es el mejor jugador chileno que tenemos, es el que ha conseguido los mayores logros últimamente. Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil; estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día”, declara, en su rol de comentarista en ESPN.

El exguardameta sugiere generar las condiciones para que Pulgar se sienta cómodo. “¿Cómo lo convencemos? Blindándolo y ayudándolo. Si Erick tiene un problema a nivel de prensa, blindémoslo, ayudémoslo, para que tenga una sensación positiva y no una sensación negativa", expresa.

Erick Pulgar vistió la camiseta de la Roja por última vez en octubre de 2024. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Bravo apuntó, también al efecto que puede significar la presencia del nortino en la Roja. “Cuando tienes un jugador de esta envergadura, te potencias, pero no tenerlo hoy en día para mí es un desperdicio gigantesco”, enfatiza.

La explicación de Pulgar

El mediocampista explicó sus razones. Y descartó de plano algún atisbo de distancia con Córdova. “Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, manifestó en su cuenta en Instagram.

“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, añadió.

Por último, hizo un llamado a darle más visibilidad a los talentos jóvenes que están apareciendo en la Roja: “Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, cerró.