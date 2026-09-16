Al menos tres muertos: un helicóptero de NBC se estrella en Los Ángeles

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar tras el accidente de un helicóptero cerca de un choque de autobús en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles.

Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles este martes 15 de septiembre.

Los medios de comunicación de la ciudad se apresuraron a cubrir un accidente mortal, después de que un helicóptero se estrellara contra un autobús en el área de Chatsworth, en el noroeste del centro de la ciudad, matando a otras tres personas e hiriendo a muchas más en una ciudad donde los medios de comunicación suelen sobrevolar los incidentes de gran magnitud.

Los periodistas que se encontraban en el lugar del accidente del autobús dijeron que se escuchó una fuerte explosión, y algunos afirmaron haber visto un helicóptero estrellarse a una manzana de distancia, levantando columnas de humo en el aire.

BREAKING: NBC Los Angeles helicopter crashes while covering Metro bus crash in Chatsworth, California. pic.twitter.com/4yTpuqIGJ8 — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2026

Las imágenes aéreas mostraron un gran incendio que parecía afectar a contenedores de transporte y automóviles, así como los restos de un helicóptero, cuya cola y rotores destrozados podían verse entre las llamas.

No hubo confirmación inmediata de la identidad de las personas a bordo del helicóptero, pero la Policía confirmó desde el principio que se trataba de un helicóptero de prensa y la filial local de NBC4 informó en directo que no había podido contactar con su tripulación.

Luego, durante una transmisión en vivo, a veces emotiva, en NBC4, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló fue el de la estación de noticias local.

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí y acabamos de recibir la confirmación”, dijo Williams.

Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

“Cuatro pacientes han sido evaluados. Tres de ellos fallecieron en el lugar del accidente. Un paciente fue trasladado a un hospital local en estado desconocido”, decía el comunicado.

Una de las personas fallecidas parecía ser un peatón que se encontraba en la calle cuando ocurrió el accidente.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las cadenas de televisión compiten agresivamente por las noticias.

Muchos de ellos recurren habitualmente a la cobertura aérea, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir desde incendios hasta espectaculares persecuciones de coches.

Normalmente, a bordo de un helicóptero de noticias viajan dos personas: el piloto y el reportero-cámara, que suele transmitir en directo desde el aire.