Ministro Arrau por reglamento de Ley de Seguridad Municipal: “Si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo se va a hacer”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a los cuestionamientos que han surgido por parte de los alcaldes al reglamento de seguridad municipal, señalando que “si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo se va a hacer”.

Tras el comité policial realizado durante la mañana en la comuna de Puente Alto, es que Arrau fue consultado al respecto señalando que “en este caso se ingresó a Contraloría, antes de ser ingresado al reglamento se conversó con múltiples municipios y asociaciones de municipios, y ayer sale una alerta por una redacción, que ayer la explicamos bien, que remitía una ley, pero sin duda genera preocupación, y por tanto la voluntad del Ejecutivo es aclarar los puntos”.

“Si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo porque además hay otras observaciones que hará Contraloría, se va a hacer y quiero dar tranquilidad a los alcaldes, la idea de los reglamentos es dar tranquilidad a la aplicación de la ley, de la norma, no generar incertidumbre”, agregó.

“Se harán los cambios que sean necesarios para dar tranquilidad a los alcaldes que son grandes colaboradores y parte de este ecosistema de seguridad”, reiteró.

Nuevo estado de excepción

Asimismo, el ministro no descartó que se apoye la modificación del estado de excepción por sobre la creación de uno nuevo, apuntando que “lo que a nosotros nos importa es que las cosas pasen.”

“Si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones dijo alguien de otra corriente política. Nos fuimos lejos, pero el dicho es igualmente válido. Nos interesa que estén los medios, que estén las herramientas para que la seguridad municipal, las policías, en caso de excepción las Fuerzas Armadas puedan contribuir a la seguridad”.

Es así como señaló que “esperemos ver esa redacción para poder emitir una opinión, pero hemos estado en contacto con ellos y agradecemos el compromiso en seguir avanzando en estas materias”.

Velorio en Quilicura

En la ocasión, el ministro además abordó el “velorio simbólico” ocurrido en la población Parinacota en la comuna de Quilicura, el cual dejo lanzamiento de fuegos artificiales, balaceras y un vehículo quemado.

Según explicó, tras conocerse la situación, el Ministerio de Seguridad tomó contacto con la alcaldesa y dispuso servicios especializados.

“Reitero, esto no es un funeral, el cuerpo está en el médico legal todavía, para ser muy claro en la precisión. En segundo lugar, se actuó con los medios en la situación de riesgo que había, por supuesto que nos encantaría tener detenidos en todas las acciones policiales, pero no siempre es posible”, mencionó.

Además, según añadió, “una vez que se entregue el cuerpo se tendrá fecha del funeral y se podrá aplicar el protocolo de los funerales de alto riesgo”.

A su vez, apuntó que “no nos corresponde a nosotros evaluar la justificación o el hecho que lleve a una convocatoria. Lo que evaluamos es el riesgo potencial para la integridad, para la propia privada, del resto de las personas, para el orden, la seguridad, y según eso, se disponen o no los servicios. En este caso, evidentemente, ocurrieron hechos y se reaccionó una vez que estuvieron los hechos denunciados o de conocimiento”.

“Pero estamos todos los días evaluando esas convocatorias, son cientos de convocatorias diarias que hay y se hacen las evaluaciones pertinentes para disponer los servicios de manera preventiva cuando se estime que pueden o no ocurrir estos hechos”, agregó.