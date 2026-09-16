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    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara

    El integrante del Destacamento de Montaña N°17 Los Ángeles fue detenido durante la madrugada de este martes. La institución informó que dispuso su retiro definitivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial Aton

    Un Soldado de Tropa Profesional (SLTP) del Destacamento de Montaña N°17 Los Ángeles fue detenido durante la madrugada de este martes 15 de septiembre por su presunta participación en un robo con intimidación ocurrido al interior de una estación de servicio en la comuna de Santa Bárbara, en la Región del Biobío.

    De acuerdo con los antecedentes entregados al Ejército por Carabineros, el uniformado estaría involucrado en el hecho delictivo perpetrado en las dependencias de un servicentro Copec, en el que participaron al menos cinco individuos.

    Tras el ilícito, los antisociales se dieron a la fuga y protagonizaron una persecución por varios kilómetros, hasta ser sorprendidos por una patrulla policial de Los Ángeles en un inmueble, donde se logró parte de la recuperación de las especies sustraídas.

    Tras tomar conocimiento de la situación, la unidad militar puso los antecedentes requeridos a disposición de los organismos correspondientes para colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido.

    A raíz de la detención y considerando la gravedad de los hechos investigados, el Ejército informó que se tramitó el retiro definitivo de la institución del funcionario. Además, desde el destacamento se tomó contacto con su familia para comunicarle lo sucedido.

    Por medio de una declaración pública, la institución castrense declaró que “durante esta tarde, el SLTP fue trasladado al Centro de Detención Preventiva Militar en la ciudad de Temuco, quedando en calidad de detenido mientras se desarrolla la investigación correspondiente”.

    El Destacamento de Montaña N°17 Los Ángeles manifestó, en tanto, su rechazo a conductas que se aparten de la legislación vigente y de las normas institucionales.

    “Finalmente, el Destacamento de Montaña N.° 17 Los Ángeles junto con rechazar cualquier tipo de comportamiento alejado de la normativa legal vigente y de los valores que promueve la institución, continuará apoyando la investigación respectiva que permita esclarecer los hechos”, reza el escrito.

    Más sobre:Robo con intimidaciónSanta BárbaraEjércitoDestacamento de Montaña N°17 Los ÁngelesRegión del BiobíoSoldadoCopecPolicialNacional

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