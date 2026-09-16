JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que la guerra de Irán, tendrá una nueva fase en “un par de meses”, entregando un nuevo matiz sobre la extensión de la ofensiva militar impulsada por la administración de Donald Trump, quien había dicho que el conflicto terminará “justo después” de las elecciones de medio mandato estadounidenses que tendrán lugar el 3 de noviembre.

“No podemos predecir el futuro, pero creo que el Presidente Trump está en lo cierto al decir que esto entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses”, señaló Vance en una entrevista con el diario en línea New York Post, en alusión al calendario esbozado por Trump, que situó el fin de la guerra poco después de las ‘midterms’ o incluso antes.

De cualquier modo, el ‘número dos’ del Ejecutivo estadounidense subrayó que Trump, además de presidente, “es también el comandante en jefe, por lo que es quien determina cuándo comienzan y cuándo terminan los conflictos”.

“En realidad, esto consta de dos fases, y la primera ya ha concluido”, reconoció Vance, argumentando que “la primera fase consistía en destruir el programa nuclear (de Irán), desmantelar su capacidad militar convencional y acabar con su capacidad de proyectar poder tal como lo hacían hace apenas un par de años”.

“La segunda fase consiste en garantizar que no puedan reconstruirse y tratar de mantener la mayor estabilidad mundial posible tras todo ello”, agregó.

Si bien el vicepresidente no detalló en qué fase se encuentra ahora el conflicto ni cuál comenzaría en noviembre según sus cálculos, sí subrayó que “Estados Unidos no está llevando a cabo operaciones agresivas” actualmente.

“Simplemente no lo estamos haciendo”, remarcó, tras asegurar entender “perfectamente que exista cierta impaciencia entre los estadounidenses” al respecto de las hostilidades.

“Lo que sí sucede es que los iraníes disparan ocasionalmente contra buques comerciales, aunque por lo general sin éxito”, acusó, pese a que, por el contrario, las autoridades iraníes han denunciado en los últimos días ataques de Estados Unidos contra un mercante y varias embarcaciones más en el estrecho de Ormuz.