Reclutado por la agencia de talentos de Fernando Alonso: el gran paso de Nico Pino para llegar a la Fórmula 1

Por estos días, Nico Pino fue uno de los exponentes en el ChileDay que se realiza en Madrid, un encuentro público-privado que reúne a personalidades de la economía y la política. Ahí realizó un anuncio que puede cambiar el curso de su carrera deportiva: formará parte de A14 Management, la agencia de talentos de Fernando Alonso.

El piloto de 45 años, que actualmente defiende a Aston Martin, se encontraba en Madrid, en donde el domingo corrió el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El chileno conoció el nuevo circuito madrileño y hasta visitó el box de la escudería británica, en donde compartió con el equipo de trabajo del asturiano.

Durante esos días ambos deportistas sellaron el acuerdo y se tomaron varias fotos juntos. “Tenemos a Nico Pino con nosotros, que seguramente va a representar a Chile y a todo el automovilismo de la mejor manera”, dijo el dos veces campeón del mundo en un video.

En la agencia de Fernando Alonso: el plan de Nico Pino para Fórmula 1

En tanto, el chileno declaró sonriente este lunes: “Fernando Alonso va a ser el Manager de esta carrera para poder llevar a Chile a las grandes ligas y llegar a la Fórmula 1. Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única. Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial”.

Así es A14 Management

Con títulos mundiales en sus espaldas y casi dos décadas de experiencia en la Fórmula 1, Fernando Alonso decidió en 2022 no solo dedicarse a la práctica, sino que también abrirse a la gestión deportiva. Fue así como fundó la agencia A14 Management junto a Albert Resclosa y Alberto Fernández. Juntos realizan tareas de representación, gestión y coaching de pilotos.

Actualmente trabajan con deportistas de siete nacionalidades diferentes, los que se desempeñan en distintas categorías del automovilismo mundial. El gran rostro y acierto de esta agencia es el brasileño Gabriel Bortoleto, quien es parte de la Fórmula 1 desde la temporada pasada. Con 21 años defiende a Audi y es uno de los talentos sudamericanos con mayor futuro.

Alonso y Bortoleto en 2025.

Además, en la firma también destacan nombres como Sebastián Montoya o Will Power. El primero es hijo del recordado piloto colombiano Juan Pablo Montoya y compite hoy en la Fórmula 2, mientras que el segundo es un experimentado australiano que hoy forma parte de la IndyCar.

En la agencia conocen a la perfección a Nico Pino y saben de sus aspiraciones de formar parte de la Fórmula 2 en su camino para llegar al Gran Circo: “Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial”, señalaron desde A14 Management.

La lista de pilotos que forman parte de A14 Management:

Gabriel Bortoleto / Fórmula 1 / Audi

Will Power / IndyCar / Andretti Global

Pepe Martí / Fórmula E / Cupra Kiro

Dani Juncadella / WEC / Genesis Magma Racing

Sebastián Montoya / Fórmula 2 / Prema

Dino Beganovic / Fórmula 2 / Dams Lucas Oil

Niels Koolen / IndyNXT / Chip Ganassi Racing

Rene Lammers / Eurocup 3

Rahim Alibhai / F4 Española

Benjamin Pedersen / IMSA GTD / Vasser Sullivan Racing

Alexander Jacoby / ELMS LMP3

Carl Bennett / WEC LMGT3

Santiago Urrutia / World TCR

Brad Majman / USF2000

Diego Ruiloba / Rally S-CER

Roland Nagy / Karting

El camino de Nico Pino

Con 21 años, a estas alturas Pino es un piloto que mezcla proyección y experiencia. Suma estadías en la Fórmula E, European Le Mans Series (ELMS), destacó en el WEC en LMGT3, LMP2 e Hypercar. En 2023 fue piloto más joven de la historia en subirse al podio de las icónicas 24 Horas de Le Mans, cuando participaba en la mencionada LMP2.

Su nivel alto y su regularidad en los prototipos de resistencia ya le hicieron ganarse un nombre. Sin embargo, el deportistas nacional no esconde sus deseos de ir por el premio máximo: “Yo podría estar los próximos 20 años de mi carrera en la resistencia, pero si es que tienes la oportunidad de llegar a lo más alto, es la Fórmula 1″, decía en una entrevista a El Deportivo en julio.

“Estamos a un alto nivel, pero eso no es suficiente. Hoy día para poder dar este próximo paso es necesario sumar a la gente correcta, y es en lo que pusimos mucho enfoque en este último tiempo”, agregó en esa oportunidad. Luego de que se confirmara su alianza con la agencia de Fernando Alonso, estas palabras cobran sentido.