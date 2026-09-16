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    El Deportivo

    Reclutado por la agencia de talentos de Fernando Alonso: el gran paso de Nico Pino para llegar a la Fórmula 1

    El piloto chileno de 21 años, que busca un lugar en la parrilla de la Fórmula 2 para seguir su acenso en la escalera FIA, ficha por A14 Management, la agencia fundada por el español y que cuenta con estrellas como el brasileño Gabriel Bortoleto.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    En la agencia de Fernando Alonso: el plan de Nico Pino para Fórmula 1

    Por estos días, Nico Pino fue uno de los exponentes en el ChileDay que se realiza en Madrid, un encuentro público-privado que reúne a personalidades de la economía y la política. Ahí realizó un anuncio que puede cambiar el curso de su carrera deportiva: formará parte de A14 Management, la agencia de talentos de Fernando Alonso.

    El piloto de 45 años, que actualmente defiende a Aston Martin, se encontraba en Madrid, en donde el domingo corrió el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El chileno conoció el nuevo circuito madrileño y hasta visitó el box de la escudería británica, en donde compartió con el equipo de trabajo del asturiano.

    Durante esos días ambos deportistas sellaron el acuerdo y se tomaron varias fotos juntos. “Tenemos a Nico Pino con nosotros, que seguramente va a representar a Chile y a todo el automovilismo de la mejor manera”, dijo el dos veces campeón del mundo en un video.

    En la agencia de Fernando Alonso: el plan de Nico Pino para Fórmula 1

    En tanto, el chileno declaró sonriente este lunes: “Fernando Alonso va a ser el Manager de esta carrera para poder llevar a Chile a las grandes ligas y llegar a la Fórmula 1. Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única. Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial”.

    Así es A14 Management

    Con títulos mundiales en sus espaldas y casi dos décadas de experiencia en la Fórmula 1, Fernando Alonso decidió en 2022 no solo dedicarse a la práctica, sino que también abrirse a la gestión deportiva. Fue así como fundó la agencia A14 Management junto a Albert Resclosa y Alberto Fernández. Juntos realizan tareas de representación, gestión y coaching de pilotos.

    Actualmente trabajan con deportistas de siete nacionalidades diferentes, los que se desempeñan en distintas categorías del automovilismo mundial. El gran rostro y acierto de esta agencia es el brasileño Gabriel Bortoleto, quien es parte de la Fórmula 1 desde la temporada pasada. Con 21 años defiende a Audi y es uno de los talentos sudamericanos con mayor futuro.

    Alonso y Bortoleto en 2025.

    Además, en la firma también destacan nombres como Sebastián Montoya o Will Power. El primero es hijo del recordado piloto colombiano Juan Pablo Montoya y compite hoy en la Fórmula 2, mientras que el segundo es un experimentado australiano que hoy forma parte de la IndyCar.

    En la agencia conocen a la perfección a Nico Pino y saben de sus aspiraciones de formar parte de la Fórmula 2 en su camino para llegar al Gran Circo: “Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial”, señalaron desde A14 Management.

    La lista de pilotos que forman parte de A14 Management:

    • Gabriel Bortoleto / Fórmula 1 / Audi
    • Will Power / IndyCar / Andretti Global
    • Pepe Martí / Fórmula E / Cupra Kiro
    • Dani Juncadella / WEC / Genesis Magma Racing
    • Sebastián Montoya / Fórmula 2 / Prema
    • Dino Beganovic / Fórmula 2 / Dams Lucas Oil
    • Niels Koolen / IndyNXT / Chip Ganassi Racing
    • Rene Lammers / Eurocup 3
    • Rahim Alibhai / F4 Española
    • Benjamin Pedersen / IMSA GTD / Vasser Sullivan Racing
    • Alexander Jacoby / ELMS LMP3
    • Carl Bennett / WEC LMGT3
    • Santiago Urrutia / World TCR
    • Brad Majman / USF2000
    • Diego Ruiloba / Rally S-CER
    • Roland Nagy / Karting

    El camino de Nico Pino

    Con 21 años, a estas alturas Pino es un piloto que mezcla proyección y experiencia. Suma estadías en la Fórmula E, European Le Mans Series (ELMS), destacó en el WEC en LMGT3, LMP2 e Hypercar. En 2023 fue piloto más joven de la historia en subirse al podio de las icónicas 24 Horas de Le Mans, cuando participaba en la mencionada LMP2.

    Su nivel alto y su regularidad en los prototipos de resistencia ya le hicieron ganarse un nombre. Sin embargo, el deportistas nacional no esconde sus deseos de ir por el premio máximo: “Yo podría estar los próximos 20 años de mi carrera en la resistencia, pero si es que tienes la oportunidad de llegar a lo más alto, es la Fórmula 1″, decía en una entrevista a El Deportivo en julio.

    “Estamos a un alto nivel, pero eso no es suficiente. Hoy día para poder dar este próximo paso es necesario sumar a la gente correcta, y es en lo que pusimos mucho enfoque en este último tiempo”, agregó en esa oportunidad. Luego de que se confirmara su alianza con la agencia de Fernando Alonso, estas palabras cobran sentido.

    Más sobre:AutomovilismoFernando AlonsoFórmula 1Nico PinoA14 ManagementGabriel Bortoleto

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