Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”

“Estoy bien. Machucado, con el susto en el cuerpo, pero bien, rodeado de mi familia y amigos”. Así se refirió el joyero de 67 años que fue secuestrado a metros del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago, tras ser rescatado por Carabineros en San Bernardo.

A través de una declaración difundida por su familia, el comerciante aseguró que lo ocurrido debe servir para generar mayor conciencia frente a los cambios que ha experimentado el país y llamó a las personas a estar más atentas a su entorno y a las rutinas que mantienen para adoptar mayores medidas de prevención.

“Hay que estar atentos, con más conciencia de lo que nos rodea, de las rutinas que repetimos, de lo que mostramos, incluso en digital”, señaló. En ese sentido, afirmó que “lo que viví tiene que ayudar a llamar la atención sobre una realidad que está cambiando y que no podemos ignorar”.

La familia también hizo un llamado a evitar que el caso derive en ataques por la nacionalidad de los tres detenidos, todos ciudadanos venezolanos. “No queremos que esto genere odio hacia nadie”, señalaron. “Queremos que sirva para que nos cuidemos entre todos, seamos de donde seamos”.

Asalto y retención de la víctima

El joyero fue abordado violentamente en la intersección de Teatinos con San Pablo, cuando salía de su taller. De acuerdo con los antecedentes del caso, fue obligado a subir a un furgón que mantenía un encargo por robo desde 2021 y posteriormente fue trasladado hasta San Bernardo, donde fue encontrado amarrado en el área de carga del vehículo.

La alerta de vecinos que presenciaron el secuestro permitió activar el procedimiento policial. Carabineros realizó el seguimiento del vehículo mediante cámaras de seguridad de las autopistas urbanas, hasta lograr interceptarlo y rescatar a la víctima. En el operativo fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos, de 19, 21 y 29 años.

La familia agradeció la actuación de las policías: “Su respuesta rápida permitió que esto se resolviera a tiempo”. También buscó marcar distancia de cualquier lectura que pudiera derivar en ataques contra una nacionalidad determinada.

“No queremos que esto genere odio hacia nadie”, afirmaron. En esa línea, plantearon que lo ocurrido debe servir para promover una mayor preocupación colectiva por la seguridad.

“Queremos que sirva para que nos cuidemos entre todos, seamos de donde seamos, porque cuidarnos hoy es también construir el país que queremos dejarles a nuestros hijos y nietos”, concluyeron.