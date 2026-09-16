Robo con retención de víctima: joyero fue subido a un auto Santiago y lo ubicaron en San Bernardo con sus captores

A las 20.40 horas de este martes 15 de septiembre, personal de servicio de la 14° Comisaría de Carabineros de San Bernardo logró la detención de tres sujetos por su participación en un delito de robo con retención de víctima.

Las autoridades no lo catalogaron de secuestro.

La víctima, Juan Carlos Núñez, joyero de 67 años, se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por un grupo de individuos en la intersección de calles San Pablo y Teatinos, en el centro de Santiago, a seis cuadras del Palacio de La Moneda.

El procedimiento policial se originó ante el aviso de un testigo que presenció el hecho y proporcionó a Carabineros la placa patente de la camioneta de reparto utilizado por los captores.

Los sujetos abordaron al joyero, lo maniataron y mantuvieron retenido en contra de su voluntad al interior del vehículo.

De acuerdo con la declaración preliminar de la víctima, que entregó su testimonio todavía afectado por lo que le tocó vivir, los asaltantes le arrebataron diversas especies y pretendían acceder posteriormente a su taller de joyería.

Conociendo la patente del vehículo, personal policial logró ubicarlo y fiscalizarlo en la comuna de San Bernardo, concretando la detención de tres de los involucrados.

Otros dos sujetos huyeron del lugar.

En el interior del automóvil fue encontrada la víctima maniatada.

El vehículo utilizado, un furgón marca Renault, modelo Dokker III 1.5, color blanco, año 2020, mantenía un encargo vigente por robo con intimidación desde el 4 de mayo de 2021.

“La importancia de la denuncia”

Tras el Comité Policial encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en la 38° Comisaría de Puente Alto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió al procedimiento.

“Se logra la detención de estos tres ciudadanos extranjeros, y lo más importante es la recuperación de la persona, que estaba amarrado. Pero todo lo que dice relación con la motivación, con el origen, con los fines, eso, obviamente, forma parte de la investigación que está llevando ahora a cargo el departamento OS-9”, expuso el jefe policial.

Asimismo, el general Araya destacó el valor de la denuncia oportuna.

“Aquí se ve la importancia de la denuncia, los antecedentes que se entregan rápidamente, por cualquier vía, y eso permite iniciar la búsqueda, iniciar el encargo, que también es fundamental, porque los primeros minutos en este tipo de situaciones son relevantes”, explicó.

Los detenidos corresponden a los ciudadanos venezolanos Wainer Roger Palma Bello, de 29 años, Jesús David Peñuela Rondón, de 19, y José Simón Cordero Rodríguez de 21 años.

El fiscal Fernando Ruiz Delgado, fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que el joyero fue atacado aproximadamente a las 19.15 horas en calle Teatinos y fue subido al furgón de color blanco “contra su voluntad evidentemente, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad”.

“Hay diversos testigos que alertan de esta situación, alertan de las características del vehículo, de la placa patente lo que permite hacer el seguimiento y monitoreo a través de las autopistas urbanas”, indicó.

Cuando el personal de Carabineros ubicó el furgón desplazándose por la Autopista Central y se dispuso a su fiscalización, encontró a la víctima en la parte trasera.

El conductor intentó escapar y fue detenido.

“Se encontraba además junto a dos coimputados, los cuales lo mantenían retenido contra su voluntad. Se le había sustraído su teléfono celular, se le obligó a entregar sus claves, le sustrajeron además un maletín en que tenía diversas especies, dinero en efectivo y además las llaves de su local”, detalló el persecutor.

Los tres detenidos pasarán durante la tarde de este miércoles a control de detención en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Carabineros sigue desarrollando diligencias relacionadas al caso.