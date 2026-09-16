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    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Luego de cinco años de restauración la estructura será descubierta este 19 de septiembre a partir de las 15 horas. "Es de alguna manera volver a encontrarnos", señala el sobrino tataranieto del general.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Santiago, 14 de Septiembre de 2026. La Estatua del General Baquedano se encuentra lista para ser entregada y exhibida al público después de ser restaurada, instalada en su plinto y retirar los muros que la protegieron durante los trabajos Diego Martin/Aton Chile

    El monumento de Manuel Baquedano, General del Ejército de Chile y héroe de la Guerra del Pacífico, fue inaugurado el 18 de septiembre de 1928, como parte de la remodelación de Plaza Italia, reemplazando el monumento al Genio de la Libertad.

    Diseñado por el escultor Virginio Arias, fue un símbolo de unión y alegría para los chilenos durante décadas, transformándose en el epicentro de celebraciones, tanto deportivas como políticas.

    Sin embargo, todo cambió a partir del denominado estallido social, ya que la estructura fue rayada, en parte destruida y utilizada de mala manera, lo que significó finalmente que fuera retirada, comenzando así un largo proceso de restauración.

    Alrededores de la Plaza Baquedano llamada Zona cero en el Estallido Social. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Ese proceso ya comienza a llegar a su final, luego de que en marzo de este año el monumento volviera a su lugar de origen para posteriormente, en agosto, ser intervenido el plinto. De eso ya daba cuenta La Tercera a fines de agosto.

    Si bien la fecha para la reinauguración oficial aún no está definida por parte de la Municipalidad de Providencia, en paralelo surgió una actividad solicitada por el Ejército de Chile, tras la cual se volverá a mostrar públicamente al general Baquedano de manera permanente. Desde ese día la obra quedará sin cobertura.

    Estatua de General Baquedano en marzo. Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Este sábado 19 de septiembre, con motivo de la Parada Militar, más de dos mil efectivos del Ejército desfilarán rindiéndole homenaje a Baquedano.

    Organizado por Providencia, los honores comenzarán a las 15 horas, pasando por Avenida Providencia, desde Vicuña Mackenna y hasta Salvador, lo que implicará que esas calles estén cortadas.

    Jaime Bellolio, alcalde de la Municipalidad de Providencia, señala que el tradicional Desfile en Honor a las Glorias del Ejército “por primera vez se hará en Avenida Providencia, frente al monumento al General Baquedano”.

    Para el desfile están convocadas familias y vecinos, “además de autoridades regionales, nacionales, familiares del General Baquedano, ex ministros de Defensa y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, lo que nos permite dar vida a esta idea que surge a solicitud del Ejército de Chile para homenajear y destacar la figura del prócer militar”.

    En Providencia reseñan que está confirmada la asistencia, además de Bellolio, del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

    El presidente de la República, José Antonio Kast, aún no confirma su presencia.

    La actividad será después de la Parada Militar. Crédito: Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por su parte, el comandante Rodrigo Parada, vocero del Ejército, explica que para este 19 de septiembre, como parte de la celebración de las glorias del Ejército de Chile y sus 216 años, “junto con celebrar la gran Parada Militar, se hará un homenaje a uno de nuestros más grandes héroes de la Guerra del Pacífico, el general Manuel Baqueano. Por lo tanto se hará un desfile en la plaza que lleva su mismo nombre”.

    Desde el Ejército de Chile indican que la instancia estará a cargo del general Ignacio García Bunster, explicando que después de que termine la Parada Militar se desarrollará el descrito desfile militar.

    Esto se hará en coordinación con la Municipalidad de Providencia. “Subirán cerca de 4 kilómetros hasta la Escuela Militar”, añaden desde el Ejército.

    La restauración

    El propio Bellolio recalca que los trabajos de restauración están avanzando dentro de los plazos. “La primera etapa de la restauración consistió en retirar las cerca de 23 capas de pintura del plinto, lo que permitió que recuperara su color verde original. Ahora, en una segunda etapa, se van a reponer los elementos faltantes del conjunto escultórico como las placas de bronce que representan las batallas de Chorrillos y Miraflores, y la reinstalación de las esculturas de La Gloria y El Centinela, entre otros aspectos”.

    Con respecto al evento en sí mismo, el alcalde de Providencia indica que “se instalarán graderías, una tribuna oficial para las autoridades y se realizarán cortes de tránsito en Santiago y Providencia para que el desfile se desarrolle sin inconvenientes. Además, por seguridad de los efectivos y asistentes, se instalarán vallas peatonales en Avenida Providencia”.

    A la actividad, además de autoridades municipales, de Gobierno y del Ejército, asistirán familiares del propio Baquedano. Uno de ellos es Pablo Baquedano.

    Familiares de Baquedano: al centro Zoilo Baquedano , sobrino del general Baquedano, acompañado de Mario y Luis Baquedano, sobrinos nietos.

    Este último señala a La Tercera que los invitaron como familia, considerando el desfile y el descubrimiento del plinto: “Va mi padre, mi hermano y yo. Mi padre (Luis Baquedano) es sobrino bisnieto del General Manuel Baquedano, yo y mi hermano (Álvaro Baquedano) somos sobrinos tataranietos”.

    “Para nosotros como familia es algo muy significativo y emocionante. Es mantener vivo el legado y la memoria del General Manuel Baquedano, que hemos recibido de generación en generación. Mi padre, mi hermano y yo tendremos el orgullo de estar presentes como descendientes directos y poder rendirle homenaje frente a su monumento”, señala Baquedano.

    Imagen de la inauguración en 1928.

    Además, el sobrino tataranieto del general añade que “tiene un significado especial recordar que el conjunto ecuestre fue inaugurado en 1928, con un desfile en la entonces Plaza Baquedano, convirtiéndose desde entonces en un lugar de homenaje y encuentro ciudadano. Después de todo lo ocurrido durante estos años, poder verlo nuevamente en su lugar y que la ciudadanía pueda contemplarlo tiene un enorme significado para nosotros como familia”.

    Este último indica que, “es, de alguna manera, volver a encontrarnos… fue un arduo trabajo después de 5 años".

    Más sobre:BaquedanoNacionalMonumentoFiestas PatriasChile18 de septiembreHomenajeEjército de ChileAutoridades

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