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    Nacional

    Fiscalía investiga ataque con armas de fuego en Quinta Normal que deja un muerto y un herido grave

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Equipo contra el Crimen Organizado (ECOH), de la Fiscalía, junto con la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta la calle Villasana en Quinta Normal para investigar un homicidio consumado y otro frustrado a través de múltiples impactos balísticos.

    Ambas víctimas son de nacionalidad venezolana y, de acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por el Ministerio Público, se movilizaban en una motocicleta cuando interactuaron con otros sujetos que se trasladaban en un vehículo.

    El fiscal ECOH, Héctor López, explicó que el procedimiento se inició luego de un llamado de Carabineros que alertó sobre dos personas heridas por impactos balísticos.

    “En horas de la madrugada concurrimos a este sector de la comuna de Quinta Normal, luego de recibir un llamado de Carabineros, indicando que en este sector, en calle Villasana, se encontraba una persona de sexo masculino, herido de bala, más otro sujeto también herido de gravedad”, señaló.

    El persecutor confirmó que uno de los hombres falleció producto de las heridas, mientras que el segundo fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde permanece hospitalizado.

    Respecto de la dinámica del ataque, López indicó que, preliminarmente, ambas víctimas “llegan hasta el lugar a bordo de una motocicleta e interactúan con otros sujetos que se movilizaban en un vehículo, desde donde se provienen los disparos, resultando uno de ellos fallecido”.

    Las circunstancias que rodearon el encuentro entre las víctimas y los sujetos que efectuaron los disparos son parte de las diligencias que desarrolla el equipo ECOH junto a la policía. “Estamos realizando, por cierto, las diligencias para establecer la dinámica de esta junta que ellos tuvieron”, sostuvo el fiscal.

    López agregó que aún no se ha podido determinar si las víctimas se encontraban en situación migratoria regular o irregular en el país. “Son ambos sujetos masculinos de nacionalidad venezolana y lo que usted me pregunta está siendo consultado o verificado”, precisó.

    En el sitio del suceso fueron levantadas diversas evidencias balísticas. Consultado por la cantidad de armas utilizadas y el número de vainas encontradas, el fiscal señaló que esos antecedentes todavía deben ser establecidos mediante las pericias correspondientes.

    Solo puedo indicar que son varias vainas que se encontraron; hay mucha evidencia balística que sin duda va a ser objeto de pericia por el laboratorio de investigación”, afirmó.

    El Ministerio Público busca establecer las circunstancias en que se produjo el encuentro, determinar la dinámica del ataque e identificar a los responsables del homicidio consumado y del homicidio frustrado.

    Más sobre:ECOHFiscalíaPDIHomicidioFrustradoConsumado

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